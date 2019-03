Billie Eilish se sincera como nunca, confesando duros detalles del pasado

Billie Eilish, la cantante del momento, realiza unas sorprendentes declaraciones

Billie Eilish, la cantante y compositora estadounidense, ha publicado un nuevo adelanto de lo que será su primer disco, “Wish you gay”. Gracias a la entrevista entrevista concedida a ‘Fader’ la hemos podido conocer un poco más. Nos ha sorprendido con duras declaraciones, pero nos encanta por lo clara que es.

Ha hablado con total sinceridad de lo que ha supuesto para ella crecer, “En cuanto cumples nueve años, es BASURA. Desde los nueve en adelante es basura. Para mí, fue literalmente y después todo mal, mal mal mal, peor, horrible…”, ha declarado la artista.

También querido denunciar las preocupaciones sobre el físico que surgen a medida que cumplimos años “De repente odias cosas de ti. Antes de cumplir los nueve no estabas pensado, uff, ¿estoy demasiado gorda?, ¿mis cejas son raras? Por supuesto que no, estaba corriendo desnuda y descalza y cayéndome y volviendo a casa con césped en mis piernas”.

Pero además, Billie Eilish con tan solo 17 años de edad nos puede hablar acerca de su experiencia con el síndrome de Tourette, sobre lo cual confiesa que Internet todavía no ha visto como son realmente sus tics, “Estoy segura que algún día todo el mundo verá los ataques del tic que me dan cuando estoy estrada y no he dormido”. Pero queriendo ser optimista, confiesa que podría ser peor y que esta agradecida por ello.

Esta joven cantante ha conseguido convertirse en una de las artistas del momento, canción que saca canción que se convierte en un éxito, por eso estamos deseando conocer su nuevo disco, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.Sobre el adelanto de su nuevo disco, ‘wish you were gay’, ha contado que la escribió pensando en un chico que la rechazó, y como esto le hizo sentir muy mal, deseó que este chico fuera gay, y así es como surge ‘wish you were gay’, también ha querido explicar que no intenta ser ofensiva ni muchísimo menos, solo que si su ‘crush’ fuera gay sería mucho mas fácil de aceptar para ella.

Según vamos conociendo a Billie Eilish, más nos gusta. Y otro de los motivos por los que estamos deseando que su nuevo disco salga a la luz, es su ya anunciada colaboración con Rosalía, pese a tener estilos muy diferentes las dos artistas han querido unirse, y a nosotros nos encanta.