Desde que anunciaron su regreso hace tan solo unos meses, los fans de Big Time Rush se encuentran en una nube de felicidad, y no es para menos. Ocho años habían pasado desde que la boyband decidió darse un respiro y alejarse temporalmente de los escenarios como grupo. Por ello, la noticia de su vuelta se convirtió en uno de los bombazos del año.

James, Kendall, Logan y Carlos hicieron realidad el deseo de sus seguidores y regresaron a la industria musical con el tema ‘Call It Like I See It’, un sencillo que gustó y con el que demostraron que lo mejor estaba por llegar. Ahora, para demostrar que su vuelta va muy enserio, han lanzado el tema ‘Not Giving You Up’, un single con sonidos dance que no ha dejado indiferente a nadie.

«Not Giving You Up» is OUT NOW! And don’t forget to tune in to the Premiere of our music video tomorrow at 9am (PST). https://t.co/6iiPjtZQEw pic.twitter.com/hPLgKt82bb

— Big Time Rush (@bigtimerush) February 25, 2022