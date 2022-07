Beyoncé toma una contundente decisión respecto a su nuevo álbum

La cuenta atrás para que vea la luz el nuevo disco de Beyoncé está a punto de terminar. El próximo 29 de julio, la artista estadounidense publicará Reinessance, el disco con el que confirmará su esperado regreso a la música, después de unos años de silencio musical.

Renaissance será el «primer acto» del nuevo proyecto discográfico de la artista. Cabe recordar, que hace unos meses rumoreaba que la artista volvería a la música con dos discos, este sería el primero de ellos e incluirá un total 16 canciones, de las cuales ya ha visto la luz el primer adelanto, Break My Soul.

Se trata del primer trabajo discográfico de Beyoncé en 6 años desde el lanzamiento de Lemonade en el año 2016. No obstante, en este tiempo la artista no ha estado parada, pues ha incrementado su faceta como empresaria, ha puesto música a El Rey León, colaborado con artistas como Ed Sheeran o J Balvin, o interpretado la canción principal de la película sobre las hermanas Williams.

«Crear este álbum me permitió tener un lugar donde soñar y donde encontrar una vía de escape durante un momento aterrador para el mundo entero. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la no se movía prácticamente nada. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios. Un lugar libre de perfeccionismo y donde no se pensara en exceso. Un lugar para gritar, soltar, sentirse libre. Ha sido un viaje de exploración precioso», escribió Beyoncé en sus redes sociales.

Al ser uno de los regresos musicales más esperados de los últimos años, Beyoncé quiere tenerlo todo controlado. Por ello, la artista ha tomado una contundente decisión respecto a su nuevo disco.

Tal y como ha publicado The Sun, la artista estadounidense habría decidido investigar a todos los colaboradores de su nuevo disco, para saber si cuentan con algún antecedente por agresión o por abuso, una circunstancia que en consecuencia supondría el fin inmediato de la participación en su nuevo trabajo discográfico.