El regreso de Beyoncé a los escenarios podría convertirse en la gira más exitosa de todos los tiempos. A tan solo unas horas de volver a subirse a un escenario, ha salido la luz la millonaria cifra que podría embolsarse la artista estadounidense con su Renaissance World Tour.

La nueva gira de Beyoncé estará compuesta por un total de 40 conciertos, repartidos entre Europa, Estados Unidos y Canadá. La artista comenzará su Renaissance World Tour en Estocolmo este miércoles 10 de mayo y concluirá en Nueva Orleans el próximo 27 de septiembre.

La revista Forbes ha realizado una exhaustiva previsión de los ingresos que generaría Beyoncé con su nueva gira mundial. Un informe en el que estiman que los beneficios podrían superar los 2,2 billones de dólares, convirtiéndose en la gira más rentable de la historia.

Forbes estimates that Beyoncé’s #RENAISSANCEWorldTour could earn as much as $2.2 billion.

This would make the tour the most profitable music tour in history. pic.twitter.com/xDpjzFnS2T

— Pop Tingz (@ThePopTingz) May 8, 2023