Beyoncé hace historia en Barcelona con su único concierto en España

Cinco años después de su última actuación en España, Beyoncé demostró que la espera había merecido la pena, haciendo historia en Barcelona este 8 de junio, siendo la única parada en España de su nueva gira mundial Renaissance World Tour.

Ante más de 53.000 personas, Beyoncé se adueñó del Estadi Olímpic Lluis Companys. Con las entratas agotadas desde el pasado mes de febrero, diez minutos después de su salida a la venta, la artista deslumbró como solo ella puede hacerlo, en una noche donde demostró, una vez más, que su talento es inigualable.

El regreso de Beyoncé a los escenarios era uno de los más esperados de los últimos años. Y desde el comienzo de su Renaissance World Tour, la artista ha demostrado que Queen B solo hay una, con un show al que no le falta detalle, donde el lujo y el glamour tienen un gran protagonismo.

La artista con más Grammys de la historia, volvió a confirmar que estamos ante una de las mayores divas de la historia de la música, en un concierto en el que realizó un sentido homenaje a sus raíces en la cultura negra, a su unión a la comunidad LGTBIQ+, y a la música disco.

Aunque su nueva gira es la carta de presentación en directo de las canciones de su más reciente álbum, Renaissance, en el repertorio no faltan algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos Run de World (girls) o Crazy in Love, canción con la que la artista enloqueció al estadio olímpico.

A lo largo de todo el concierto, Beyoncé realizó una magistral exhibición vocal, unida a sus vertiginosas coreografías junto a una veintena de bailarines. La artista norteamericana remató la fiesta sobrevolando el escenario subida en un caballo plateado, mientras sonaba Summer Renaissance, con los samples de I feel love de Donna Summer como colofón final de una noche histórica.

This view of Beyoncé singing “Love on Top” in Barcelona is INSANE. pic.twitter.com/0B5kJ5fJb7

— Yoncé Vocals (@YonceVocals) June 8, 2023