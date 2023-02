‘Renaissance World Tour’: Beyoncé agota en minutos las entradas de su concierto en Barcelona

El Renaissance World Tour se ha convertido en el evento musical del año. El regreso de Beyoncé a los escenarios era uno de los más esperados desde hace años y la abrumadora demanda ante las entradas de su nueva gira lo ha confirmado, superando las previsiones de la promotora.

La artista estadounidense llevaba mucho tiempo preparando su nueva gira, con la que volverá a los escenarios seis años después de su último tour en solitario. Cuando aún no había comenzado la venta oficial, Live Nation anunció una extensión de algunas fechas debido a la alta demanda de entradas. No obstante, advertían de que incluso sumando nuevas fechas, muchos fans se quedarían sin entrada, y así ha sido.

La venta oficial de entradas comenzó este viernes a las 10 de la mañana (hora peninsular), y a los pocos segundos la página web de Live Nation se colapsaba, agotando en tiempo récord las entradas de los conciertos programados para Bruselas, Barcelona y las tres fechas de Alemania.

🚨…All tickets for the only Barcelona 🇪🇸 date for Beyoncé’s RENAISSANCE World Tour have now sold out. Would Beyoncé add additional dates for Spain? pic.twitter.com/7Z3aFmj7yd

— BEY-Z🐝⬢⬡ · fan account (@beyzhive) February 10, 2023