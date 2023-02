Beyoncé anuncia nuevas fechas para su gira mundial por la alta demanda de entradas

El regreso de Beyoncé a los escenarios era uno de los más esperados de los últimos años. La artista estadounidense llevaba mucho tiempo preparando su nueva gira, no obstante, la demanda de las entradas ha superado las expectativas no solo de la promotora, sino también del equipo de la artista.

El Reinassance World Tour se ha convertido en el evento musical del año. Cuando todavía no ha comenzado la venta oficial de entradas, Live Nation ya ha anunciado una extensión de las fechas de conciertos en varias ciudades, debido a que la alta demanda de los fans ha sobrepasado cualquier previsión.

De esta forma, los fans de Beyoncé de siete ciudades tendrán una oportunidad adicional de obtener entradas para el Renaissance World Tour. Una gira que podía generar más de 500 millones de dólares, 200 millones de ellos para el bolsillo de la artista.

Based on live nation CEO information more than 15 MILLION people registered in an attempt to purchase a pre-sale ticket from verified fans to the #RenaissanceWorldTour . pic.twitter.com/JV7N9H3WFR

Debido a la alta demanda de las entradas, se han añadido una segunda fecha a los conciertos de: Toronto el 9 de julio, Chicago el 23 de julio, East Rutherford el 30 de julio, Washington, DC el 6 de agosto, Atlanta el 12 de agosto, Los Ángeles el 3 de septiembre y Houston el 24 de septiembre.

Según un comunicado de prensa de Live Nation, la alta demanda superó la cantidad de entradas disponibles en más del 800% según los números de registro actuales. Sin embargo, incluso con las nuevas fechas añadidas, desde la promotora creen que “la mayoría de los fans interesados ​​no podrán conseguir entradas porque la demanda supera drásticamente la oferta”.

La nueva gira de Beyoncé estará compuesta por casi 50 conciertos, repartidos entre Europa, Estados Unidos y Canadá. La artista comenzará oficialmente su Reinessance World Tour 2023 en Estocolmo el próximo 10 de mayo y concluirá en Nueva Orleans el 27 de septiembre.

Demand for Beyoncé’s Renaissance World Tour has already exceeded the number of available tickets by more than 800%, Live Nation reports.

“It is expected that the majority of interested fans will not be able to get tickets because demand drastically exceeds supply.” pic.twitter.com/MqcFzioM4w

— Pop Base (@PopBase) February 2, 2023