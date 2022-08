El pasado martes 16 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, y tras las declaraciones de Gloria Camila en Ya es verano por la salida de tono de Ortega Cano con un reportero, Belén Rodríguez ha estallado. Y lo ha hecho mostrándose de lo más contundente, como nos tiene acostumbrados.

Todo comenzó cuando la hija del exdiestro, en el programa en el que colabora, justificó la actitud de su padre ante el reportero de Socialité. Es más, señaló que los compañeros de prensa estaban “acosando” a Ortega Cano. Es entonces cuando Belén Rodríguez, esa misma tarden en Sálvame, quiso mandar un mensaje a la concursante de Pesadilla en el paraíso.

“Le diría a Gloria Camila que no hay reporteros de primera y de segunda, hay compañeros que trabajan en la calle para que tú te puedas sentar en un programa y comentar las imágenes. A Ortega Cano no lo provoca nadie”, comenzó diciendo la colaboradora de Sálvame, mirando fijamente a cámara.

Respecto al comportamiento de Ortega Cano con el periodista, Belén Rodríguez lanzó un consejo a Gloria Camila: “Recomiendo que te veas el documental de tu hermana, en el que hay un total muy explícito de él, de hace muchos años, diciendo: ‘Yo, por encima de todo, quiero ser famoso’”, recordó.

Acto seguido, añadió: “Pues ahora es famoso, y Ortega Cano sale a la calle porque sabe que hay reporteros y porque sabe que hay equipo. Le gusta estar ahí de la manera que sea. A Ana María no se le ha visto así en ningún sitio”. Lejos de que todo quede ahí, Belén Rodríguez aprovechó que tenía la palabra para dedicarle un mensaje a la colaboradora de Ya es verano.

“Tú has entrado recientemente en este sito para hablar de tu familia. Que me parece muy bien, pero es lo que haces. Y vas a entrar en un reality para hablar de tu familia, por lo menos es para lo que te contratan”, aseguró la tertuliana. “Si tan desagradable te parece, dedícate a ejercer la carrera de moda que has estudiado y déjanos trabajar a los profesionales, porque es incoherente”, pidió Rodríguez.