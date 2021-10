Sin lugar a duda, uno de los temas más abordados en los principales platós de Mediaset ha sido la inesperada separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Un tema que está dando mucho de qué hablar y que tiene a todos los colaboradores de la cadena confundidos. Y es que, son muchas las teorías y rumores sobre los motivos de dicha ruptura, pero nada está aún confirmado. Eso sí, Belén Esteban ha querido dar su opinión al respecto y se ha mostrado muy contundente.

«El miércoles en una revista sale una noticia y es que se iban a separar Antonio David y Olga. En este programa de ‘Sálvame’ hablamos de cosas del corazón, yo mi teoría la tengo clara», explica Belén Esteban para sorpresa de sus compañeros.

Belén Esteban: «Creo que no están bien y que algo pasa» 😱 #yoveosálvame https://t.co/LtyExUCD1b — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 25, 2021

«Yo creo que no están bien, esto es cosa mía porque hace mucho que no hablo con Olga ni Antonio David, creo que algo pasa, pero creo que Antonio David está jugando con este programa, con todos los de la tele y con toda España. Y lo siento mucho», explicaba la colaboradora. Una palabras que no dejaron indiferente a nadie y a las que se sumaron Laura Fa y Gemma López.

«De todas estas teorías yo creo que la más evidente es que les ha tocado a contra pie tanto a Antonio David como a Olga y no solo en el tema sentimental, ellos tienen temas empresariales y creo que no es tan fácil», ha dado su punto de vista Laura Fa. Y es que, se trata de un ruptura que los tiene a todos completamente descolocados, algo que ha querido constatar Gemma.

«Yo no recuerdo una separación en la que se hayan barajado tantísimas teorías y tan diferentes. A mí hay elementos que, de verdad, que se me escapan», confesaba la colaboradora. Sea como sea, está claro que la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno será uno de los temas que más investigarán en ‘Sálvame’ durante los próximos días.