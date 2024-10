Durante toda la tarde del lunes Belén Esteban y David Valldeperas han estado anunciando una importante llamada que se podría escuchar en directo en Ni que fuéramos shhh, pero no fue hasta el final de la tarde cuando se descubrió lo que estaban tramando. Durante horas fueron anunciando una visita muy especial, pero no daban pistas, provocando tensión entre todos los presentes y hasta María Patiño ha perdido los nervios al pensar que podía ser una de las sorpresas desagradables que en muchas ocasiones han tenido que soportar en directo: «Tengo unos nervios que yo ya no puedo más». Por suerte para ella no se trataba de un viejo enemigo, la invitada era la madre de La patrona -como le gusta que la llamen ahora-, que se acercó al plató de Canal Quickie para conocer el nuevo trabajo de su hija. Tras mucha incertidumbre, Carmen Menéndez ha aparecido en un plató por primera vez desde su hija es famosa, algo que siempre había intentado evitar, pero en este proyecto tan especial no ha querido faltar para dar el apoyo a su retoña y al resto de compañeros.

«Voy a por ella… Carmen Menéndez, la madre de Belén Esteban», así le ha dado la bienvenida Patiño a una invitada tan especial. «¿Estás contenta? ¿Has visto dónde trabajamos mama?», le preguntaba Belén a su madre, a lo que ella ha contestado muy cómplice: «Sí, lo he visto, al lado de…», sin querer hacer ninguna mención de la cadena de enfrente en la que trabajaban.

En su entrada ha recibidolos abrazos de Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés y de Pipi Estrada, que ha querido acercar posturas con ella pese a que en el pasado haya tenido grandes broncas con su hija. Como es lógico, la opinión de Carmen es muy esperada, por eso Patiño ha querido saber si opina sobre el trabajo de su hija.

«¿Tú si ves algo de Belén que no te gusta, se lo dices?», ha preguntado Patiño, a lo que ella ha dicho que no, pero Esteban rápido ha querido contradecirla: «Sí me lo dices, mamá». Aunque Carmen ha comenzado muy temerosa, se ha soltado al final para mandar algunos mensajes importantes: «Quiero mandar un beso muy fuerte a mi amiga, la Marquesona, que siempre está a mi lado y a Lupe».

Pero no ha sido el único mensaje que ha querido decir a cámara, ya que antes de salir ha querido hablar de Miguel Marcos, su yerno. «Él es matrícula de honor, le quiero muchísimo, conmigo se porta fenomenal», ha sentenciado ante las cámaras de Ten TV.