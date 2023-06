«España te necesita»: La petición de Belén Esteban a Jorge Javier Vázquez en pleno ‘Sálvame’

La cancelación definitiva de Sálvame ha provocado que Jorge Javier Vázquez haya desaparecido de la televisión antes incluso de la despedida del programa. Belén Esteban ha querido mandarle un sentido mensaje a su amigo y compañero desde hace más de 13 años.

Desde hace semanas el presentador está desaparecido de la cadena, no habiendo acudido a las galas de Supervivientes, a Viernes Deluxe y la edición diaria de Sálvame. Tras numerosos rumores, Mediaset quiso explicar con un escueto comunicado que estaba de baja médica, pero sin dar más detalles.

Hubo que esperar a que fuese el propio presentador el que diese explicaciones en sus redes sociales, algo que hizo el pasado sábado con un largo mensaje para sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

«Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy», comenzó.

Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir «Hasta siempre». «Hasta cuando pueda». «Hasta que surja». Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», escribió.

Días después ha sido Belén Estaban la que ha decidido interrumpir la emisión de Sálvame para mandarle un mensaje, llegando incluso a pedir a sus compañeros que grabasen el momento con su móvil para mandárselo en privado «porque no me estará viendo en directo».

Belén Esteban: «Ojala los programas que vienen hagan las audiencias que hemos hecho nosotros. Sandra, Ana Rosa, os deseo toda la éxito del mundo y a Mediaset os mando un beso#yoveosálvame pic.twitter.com/jeYtgE2d8D — telemagazine (@telemgzn) June 7, 2023

La colaboradora le quiso dejar claro que Sálvame es «el programa del que tú y yo tenemos que estar muy orgullosos» ahora que «todo el mundo nos criticia». Pese a que se encuentra en un mal momento, le hizo una petición: «El día 23 tienes que hacer un esfuerzo, tienes que estar aquí. Todos los que estamos aquí y toda España te necesita».

Mientras el equipo de Sálvame se prepara para despedirse de la audiencia, todos esperan que el presentador histórico del programa estuviera presente. «Aunque sé que estás de baja, me gustaría que estuvieras a nuestro lado, porque te echamos de menos. Eres el mejor», decía muy emocionada.