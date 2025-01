Belén Esteban, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más queridas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Tras haber dejado atrás su etapa en Sálvame, con el que Telecinco cosechó grandes datos de audiencia, la de Paracuellos ha comenzado a formar parte de un nuevo proyecto televisivo llamado Ni que fuéramos shhh, producido por Fabricantes Studio y que se emite de lunes a viernes en Canal Quickie y en TEN. A pesar de todo, no solamente hemos podido verla en este programa, sino también ha acudido en un par de ocasiones como invitada a La Revuelta. La más reciente fue el pasado 18 de diciembre, ya que Lalachus quiso contar con ella para que les diera una serie de consejos a la hora de presentar las Campanadas, puesto que ella ya lo hizo en 2009 con Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

De hecho, la entonces colaboradora y presentador de Sálvame cosecharon un récord en la cadena en cuanto a audiencias en las Campanadas se refiere, puesto que lograron nada más y nada menos que un 21,2 % de cuota de pantalla. Entre otras tantas cuestiones, durante su visita al equipo de La Revuelta, Belén Esteban quiso hacer público que ella iba a comenzar 2025 viendo a Lalachus y David Broncano frente al reloj situado en la Puerta del Sol de Madrid. Pero no todo quedó ahí, ya que ella quiso sincerarse con el público del programa de La 1 de Televisión Española a la hora de compartir su predicción para estas Campandas: «Este año ganáis vosotros», aseguró, con rotundidad. Al ser consciente de que el presentador de La Revuelta no lo tenía tan claro, Belén Esteban se animó a hacer una apuesta: «Si ganáis, me tenéis un programa entero aquí haciendo todo lo que yo quiero hacer».

Y fue más allá: «Si sois lo más visto… me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer. Irme con el público, irme con ellos…», aseguró la colaboradora de Ni que fuéramos, refiriéndose a Castella y Grison. David Broncano y Lalachus estrecharon sus manos con la de Belén Esteban. Pero el presentador quiso aclarar algo: ¿qué ocurriría si Antena 3 ganaba? Belén habló: «Pues pierdo yo y me pedís lo que queréis que haga». Entre las peticiones se encontraba la de cocinar en La Revuelta. Pero parece que la tertuliana ha conseguido salirse con la suya.

Belén Esteban gana su apuesta con David Broncano y Lalachus por las Campanadas: «Lo dije»

Conforme empieza el año, es mucha la expectación que se genera en cuanto a las audiencias de las Campanadas. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, todas las cadenas de televisión ponen toda la carne en el asador para reunir a la mayor cantidad de espectadores en una fecha tan señalada y especial.

Así pues, en la mañana del jueves 2 de enero, se han hecho públicos estos datos. De esta manera, hemos conocido cómo David Broncano y Lalachus han sido líderes de audiencia en las Campanadas al cosechar un 31,2% de cuota de pantalla frente al 28,1% de Cristina Pedroche y Alberto Chicote para Antena 3.

De esta forma, Belén Esteban no ha tardado en reaccionar en redes sociales a esta victoria de RTVE y, por tanto, recordar que ella había ganado una apuesta: «Enhorabuena Lalachus, David Broncano y a todo el equipo. Lo dije». Por si fuera poco, recuperó ese fragmento de su último paso por La Revuelta en el que cerró un trato con el presentador y la colaboradora.

Lejos de que todo quede ahí, el propio programa que se emite en el access prime time de La 1 de Televisión Española ha querido recoger el gran dato de audiencia cosechado. Pero no solamente eso, sino que han querido recordar la apuesta que hicieron con Belén Esteban. Por lo tanto, han dejado claro que cumplirán su palabra y que, más pronto que tarde, podremos disfrutar de un programa de lo más espectacular con la de Paracuellos como protagonista.