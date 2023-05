Belén Esteban desvela su nuevo programa tras el final de ‘Sálvame’: «Que me cortan el cuello»

Los días para el final definitivo de Sálvame siguen corriendo y el temido momento está cada vez más cerca, por ese motivo los colaboradores y trabajadores ya están buscando nuevos trabajos. Es el caso de Belén Esteban, que acaba de anunciar un nuevo programa en televisión desmitiendo que se retiraría con el final del programa de Jorge Javier Vázquez.

La colaboradora ha pasado por el podcast Club 113 para ser entrevistada por Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb con motivo de la llegada del verano y para promocionar sus gazpachos, pero habló de muchos más temas. Muy metida en su empresa de alimentación, pero sin dejar de lado la televisión.

La de San Blas no ha dicho muchas veces las frase «el día que me vaya de Sálvame, me iré de la tele», aunque tuvo que aclararlo: «No quiero decir que me vaya a ir ya, pero a mí ya me queda poco». Pero parece que ha cambiado de opinión de forma inesperada y ya está buscando nuevo trabajo ante las cámaras.

«A mí me están haciendo ofertas de plataformas y en plataformas muy importantes», decía a los streamers, que no pudieron dejar de preguntarle qué hará en un futuro. «A mí me encanta lo digital, pero yo ahora mismo estoy en Sálvame. Aunque sí que me gustaría hacer algo, tengo alguna idea, me han dado alguna idea, no puedo decir más, no me sonsaquéis», confesaba con una sonrisa en la cara.

«Yo sigo en mi productora, en La Fábrica de la Tele, y yo voy a seguir con ellos y no lo sé, pero quiero descansar hasta octubre, noviembre, diciembre… Ahora trabajo mucho menos, solo trabajo lunes, martes y miércoles. He estado de lunes a sábado todos los días, luego tengo mi negocio y mi trabajo en Instagram», dejando claro que seguirá fiel a la productora del programa de las tardes.

Preguntada por una posible retirada, Belén Esteban los dejó claro: «La tele me gusta, pero yo soy de La Fábrica de la Tele, yo cuando La Fábrica diga ‘Hasta aquí’, que a mí todavía no me lo han dicho, yo voy a ser de ellos. Yo me voy a dedicar a mi empresa, me haré dos o tres exclusivas al año en alguna revista, pero con tranquilidad».

Tras estas preguntas las conversación fluyó hacia otros temas, llegando a interesarse por sus aficiones, llegando a un momento en el que aseguró que le gustaría ir a Japón. En ese momento, Goorgo lanzaba una idea al aire: «Un programa tuyo yendo a Japón, por ejemplo, y descubriéndolo sería mágico con lo expresiva que eres»… «Como un Callejeros viajeros Belén Edition».

Al ver que su invitada sonreía, el presentador de Club 113 se daba cuenta: «Va por ahí la cosa… Ay, que he dado en el clavo». «No podemos decir nada que me cortan el cuello. Imagínate yo pidiendo una Coca-Cola o un vinito, pero me entienden, eh», decía ante las risas de todos.