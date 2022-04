Belén Esteban se ha mostrado muy decepcionada con la actitud que ha tenido Irene Rosales. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha criticado muy duramente las últimas declaraciones de la pareja de Kiko Rivera.

La joven no ha dado ningún signo de apoyo a Anabel Pantoja durante sus primeras horas de concurso en ‘Supervivientes 2022’. La sevillana ha confesado que se quedó dormida en el inicio del programa y no pudo ver el salto en helicóptero de la sobrina de Isabel Pantoja.

«Estoy muy contenta de que haya dado el paso para estar en el concurso, espero que lo disfrute mucho y que llegue muy lejos», explica la andaluza. «Es verdad que he estado muy ausente, no he estado con las redes sociales, ayer me acosté muy temprano. Que disfrute mucho, lo pase bien y no piense en lo de fuera. A las 22:30 estaba frita», asegura la pareja de Kiko Rivera.

Ni Kiko ni Irene publicaron nada en redes sociales durante el salto de Anabel Pantoja

Estas declaraciones han indignado a la madrileña, quien no se ha cortado ni un pelo para decir lo que piensa de la tertuliana. «Me parece fatal cuando ha entrado y ha dicho que se quedó dormida viendo la gala. Me parece muy egoísta, me he quedado… Me ha sorprendido mucho», asegura Belén Esteban.

Jorge Javier Vázquez sigue la postura de la tertuliana y señala que la sevillana no debería haber realizado ese comentario. «Eso no se hace, aunque te haya pasado. Que a todos nos ha pasado», dice el presentador.

Al día siguiente, Irene Rosales tuvo que matizar sus declaraciones y confirma que pudo ver la gala al día siguiente. «Cómo ella ha sido líder, cómo ha saltado, lo nerviosa que se puso en el helicóptero y estoy al tanto de todo. Eso no significa que no la apoye, solo que he estado más ausente», explica la tertuliana.