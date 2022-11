Belén Esteban acusa a Carmen Alcayde de no decir en directo lo que realmente piensa

Carmen Alcayde y Belén Esteban han protagonizado un enfrentamiento en la sala de maquillaje de Sálvame. Desde hace unas semanas, la familia Pantoja está pasando por una época complicada. Por lo tanto, inevitablemente, se han convertido en el principal tema de conversación de los colaboradores del programa.

Todo comenzó porque Carmen Alcayde criticó mucho a la familia Pantoja el día de la muerte de Bernardo Pantoja, e incluso se llegaron a reír de que se repartieran las cenizas con sus más queridos: “Cuando aquí dijo Jorge Javier Vázquez que a él le dieron las cenizas de Mila Ximénez, ninguno tuvisteis co***** a decir lo que le habéis dicho a Anabel”, expresaba Belén Esteban muy molesta ante las declaraciones que tuvo que escuchar sobre su amiga.

Carmen Alcayde comentaba a sus compañeros qué era lo que había pasado en la sala de maquillaje y por qué estaban tan enfadadas la una con la otra: “Lógicamente Belén me ha echado un poco la peta porque su amiga es su amiga y no le gustó lo que dije en el programa del viernes. Yo he aceptado su bronca callada”, empezaba explicando la colaboradora.

“Tú me has dicho que llevaba razón, perdona, no cambies ahora porque el directo te lo haya dicho”, le respondía Belén con un tono amenazante. “Tampoco voy a tener la de Cristo en maquillaje delante de todo el mundo”, se justificaba Carmen Alcayde ante las acusaciones de su compañera de programa.

Sin embargo, a Belén seguía sin parecerle bien lo que esta había hecho: “A mí me has dicho que sabes que el viernes te pasaste. Que vergüenza, lo que se hace por…”, y se calló, para tratar de calmarse en la medida de lo posible.

“Le pido perdón a Anabel, pero para mí, Bernardo Pantoja ha estado estos últimos años rodeado de muchísima gente que no es ni Anabel ni Isabel Pantoja y ha estado rodeado de gente como Magdalena, como Junco, como Carmen. Pero ahora no les viene bien porque ellos son chusma. Tienen que aceptar que Bernardo ha estado acompañado por esa gente, que no es su gente”, terminaba diciendo la periodista consiguiendo enfadar todavía más a Belén Esteban.