El ‘baby boom’ de ‘La isla de las tentaciones’: todos los bebés del reality

Desde su estreno en España en 2020, La isla de las tentaciones ha dejado tras de sí muchas más rupturas que amores duraderos. Sin embargo, un puñado de parejas ha conseguido superar la prueba de las hogueras y formar una familia. Repasamos, edición por edición, todos los bebés nacidos del universo del reality de Telecinco. Los últimos en sumarse a esta lista son Claudia y Mario, que acaban de ser papás de Valentina, una niña que llega después de que su relación haya tenido que superar todo tipo de dificultades. En esta lista encontramos familias modelo como la formada por Lara Tronti y Hugo, y otras que no han terminado con muy mala relación: como la de Isaac Torres (Lobo) y Lucía Sánchez.

Claudia Martínez y Mario González (5ª edición): Valentina

Claudia y Mario se conocieron durante la quinta edición del reality y, tras varios años de idas y venidas, se han convertido en padres de Valentina González Martínez, nacida el 29 de agosto de 2026. Ella acudió para poner a prueba su relación con Javi Redondo, mientras que él llegaba con Laura Casabela, su entonces pareja. Lejos de romper sus parejas con tentadores y tentadoras, ambos se conocieron y enamoraron en los pasillos de Mediaset.

El nombre ya lo habían adelantado dos años antes, en pleno directo de Supervivientes, donde ambos concursaron juntos. Durante varios días se pensó que Claudia podía estar embarazada, pero todo fue falsa alarma, aunque la pareja ya desveló que tenían intención de ser papás y hasta pensaron nombres.

Laura Casabela y Cristian Llorca (5ª edición): Sienna

Laura Casabela entró en la quinta edición del programa siendo pareja de Mario González —el mismo que después formaría familia con Claudia Martínez—, pero la relación no sobrevivió al reality. Laura rehízo su vida junto a Cristian Llorca, con quien tuvo a la pequeña Sienna, hermana de Adam, el hijo que la joven tuvo en una relación anterior, cuando era muy joven.

Ana Solma y Borja González (7ª edición): Luca

Ana y Borja abandonaron juntos la hoguera final de la séptima edición pese a los conflictos vividos dentro del reality, y ocho meses después sorprendieron a Sandra Barneda apareciendo embarazados en el reencuentro del programa. El bebé fue concebido, según contaron ellos mismos, la misma noche en que terminó la grabación.

Eligieron para su hijo un nombre italiano, Luca, en un guiño en broma al tentador de Ana durante el concurso, Napoli. El pequeño nació pesando 3,650 kilos, aunque los padres pasaron unos momentos de preocupación al conocer que había sufrido una rotura de clavícula durante el parto. Desde entonces forman una de las parejas más sólidas, tanto que el paso de Borja por Supervivientes fue planeado como un proyecto en común, ya que él se marchó cuando ella apenas había dado a luz unos meses antes, pero esa fue la fuerza para que llegase a la final y ganase.

Lucía Sánchez e Isaac Torres (3ª edición): Mía

Lucía entró en la tercera edición muy enamorada de su entonces pareja, Manuel, pero las infidelidades de él dentro del programa rompieron la relación. Con el tiempo, la amistad que Lucía mantenía con Isaac Torres, uno de los tentadores de la villa, se transformó en amor. Fruto de esa relación nació la pequeña Mía, aunque durante el embarazo rompieron la relación.

La relación entre ambos en mínima y se lanzan reproches de todo tipo cada vez que pueden en televisión y en redes sociales. Para terminar de enredar esta historia, Isaac acaba de anunciar que será padre de nuevo, esta vez con Dana García; mientras que Lucía ha reaccionado a la noticia anunciando que ha comenzado un tratamiento de fecundación in vitro para ser madre soltera.

Lara Tronti y Hugo Pérez (2ª edición): Nico

Lara y Hugo forman una de las pocas parejas que ha logrado mantenerse unida desde su paso por la segunda edición del reality, sin que ninguno de los dos cayera en la tentación durante el concurso. Tras buscarlo durante mucho tiempo, la pareja gallega cumplió su sueño de ser padres con el nacimiento de Nico. Ambos salieron fortalecidos del programa y su vida, al menos en redes, parece la de una familia perfecta.

Patri Pérez y Léster Duque (2ª edición): Río, y una segunda hija en camino

Léster entró en la segunda edición decidido a poner a prueba sus once años de relación con Marta Peñate, pero acabó enamorándose de Patri, una de las tentadoras del programa, con la que salió del reality de la mano. Su historia ha sido una auténtica montaña rusa, marcada por rupturas, reconciliaciones y, en el camino, un aborto gemelar que Patri sufrió poco después de empezar la relación.

Pese a los baches, la pareja se casó en Gran Canaria a finales de 2022 y, en febrero de 2024, dio la bienvenida a su hijo Río. Actualmente esperan a su segunda hija, a la que ya han puesto nombre: Cala. La suya es una de las relaciones más complicadas, pero siempre terminan regresando.

Sandra Férriz y Darío Sellés (4ª edición): Noah

Sandra y Darío, de la cuarta edición del formato tuvieron que darse varias oportunidades antes de conseguir arreglar su historia, superando infidelidades y numerosos rencores del pasado. Ya reconciliados, se embarcaron en la aventura de ser padres y, en septiembre de 2023, recibieron a su hijo Noah, un bebé que, según reconocieron ellos mismos, llegó de forma inesperada.