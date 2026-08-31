Nace la hija de Claudia y Mario, de ‘La isla de las tentaciones’: este es su nombre

Claudia Martínez y Mario González, que se conocieron durante la quinta edición de La isla de las tentaciones, ya son padres. La pareja ha anunciado el nacimiento de su primera hija en común a través de una emotiva publicación en Instagram: «Ya está aquí el amor de nuestras vidas. Valentina González Martínez. 29.08.2026. Tus papis te aman, princesa». Este nacimiento llega después de un embarazo que hemos ido conociendo a lo largo de los meses con todo detalle gracias a que la pareja ha ido contando cada avance en redes sociales. Ambos son conocidos por su paso por La isla de las tentaciones, aunque fue en Supervivientes cuando millones de personas vivieron en directo su relación, incluso con un test de embarazo que la propia Claudia se tuvo que hacer en la isla, aunque resultó negativo.

Un nombre que ya habían adelantado en pleno directo de ‘Supervivientes’

El nombre de la pequeña no es ninguna sorpresa para quienes siguen a la pareja desde hace tiempo: Claudia y Mario ya lo habían mencionado hace dos años, durante su participación conjunta en Supervivientes, cuando el propio Jorge Javier Vázquez preguntó en directo si les gustaría llamar así a una futura hija. «Sí, ya lo hemos hablado», confirmó entonces Mario. Como hemos dicho antes, en aquel momento el resultado del test fue negativo, pero durante días el programa y los espectadores soñaron con un embarazo en directo, lo que hubiera supuesto la evacuación inmediata de Claudia como concursante.

El nombre de Valentina proviene del latín «valens», que significa «fuerte» o «valiente», y en España lo llevan actualmente 37.670 personas, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 1.258 habitantes. Solo en 2024, nacieron en el país 1.174 bebés con este nombre, que mantiene su popularidad especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Un pequeño ‘baby boom’ dentro de ‘La isla de las tentaciones’

Claudia y Mario se convierten así en una de las varias parejas surgidas de La isla de las tentaciones que han terminado formando una familia desde el estreno del formato en España en 2020. Entre otros, Lucía Sánchez e Isaac Torres (3ª edición) son padres de la pequeña Mía, aunque la relación entre ellos está completamente rota. Hace apenas unos días contábamos en Happy FM que Lobo (como es conocido Isaac) será padre con Dana García, mientras que Lucía acaba de comenzar un tratamiento de fertilidad para ser madre soltera.

Lara Tronti y Hugo Pérez (2ª edición) han sido padres de Nico; Patri Pérez y Léster Duque (2ª edición), que se conocieron dentro del reality, ya tienen a su hijo Río y esperan una segunda hija; y Sandra Férriz y Darío Sellés (4ª edición) dieron la bienvenida al pequeño Noah.

Con la llegada de Valentina, la lista de bebés nacidos del universo de La isla de las tentaciones sigue creciendo, consolidando al reality como una improbable fábrica de historias de amor duraderas, más allá del morbo de sus hogueras. Otras parejas no han corrido tanta suerte, como