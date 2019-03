Bebe Rexha muestra en redes sociales una coreografía infalible para triunfar

La cantante estadounidense Bebe Rexha ha publicado su último single titulado ‘Last Hurrah’. Lejos de que todo quede ahí, también ha estrenado un videoclip de lo lo más sugerente.

En el vídeo podemos ver cómo la cantante se trasforma de ángel a demonio tras caer en las tentaciones del mundo de los mortales. ¡El vídeo de ‘Last Hurrah’ es de lo más provocador! Ha sido creado por Joseph Khan y vemos a Bebe Rexha dejándose llevar por todo tipo de pasiones: besos con mujeres, seducciones prohibidas… Sin duda, la provocación en torno a la iglesia y su relación con el sexo es de lo más explícita.

En el vídeo podemos ver lo maravillosa que es la cantante. Podemos ver a Bebe Rexha vestida con ropa de lo más sexy, siendo la reina el látex y el cuero. Pese a estar perfecta, recordemos que algunos modistos no quisieron vestirla para los Grammy por ser “demasiado grande”. Pero, antes de este acontecimiento, la cantante no se quiso quedarse callada, y se enfrentó a todos los que no la quisieron vestir con una clara declaración: “Ya quisierais haber vestido mi culo gordo”.

Pero Bebe Rexha no para y es que todo lo que hace nos encanta. En uno de sus últimos vídeos en redes sociales hemos podido ver a la artista acompañada de sus bailarinas, realizando la coreografía de su nuevo tema. ¡No te lo puedes perder! Si este verano no quieres ser el único que no se la sepa, si no quieres quedarte solo en la discoteca cuando suene este temazo, empieza a practicar… ¡porque estamos seguros de que va a triunfar!

Ver esta publicación en Instagram Me n my ladies ❤️#LastHurrah Una publicación compartida de Bebe Rexha (@beberexha) el 5 Mar, 2019 a las 8:41 PST

La coreografía es apta para todos los públicos. Los pasos son sencillos, así que solo necesitas tener ganas y actitud. Eso es exactamente lo que no les falta a la cantante y a las bailarinas.

‘Last hurrah’ ha recibido multitud de buenos comentarios. Los fans de Bebe Rexha no han tardado en admirar el trabajo de la cantante estadounidense. Tanto revuelo ha causado que la estadounidense ha mostrado su emoción por la gran acogida con un vídeo en su Instagram que lleva como descripción el siguiente mensaje: “Yo leyendo todas sus reacciones de ‘Last Hurrah’ (protejan sus oídos)”. Incluso, se puede oír un pequeño grito de alegría de la artista tras notar los buenos comentarios obtenidos por su último sencillo.