‘Avengers: Endgame’: Serena Williams podría haber revelado la muerte de este personaje

Este personaje morirá en 'Avengers: Endgame', según Serena Williams

No importa cuántos títulos se anuncien o cuántos tráileres se lancen, la película más esperada de 2019 sigue siendo ‘Avengers: Endgame’. De hecho, desde el estreno de ‘Vengadores: Infinity War’, esta es una realidad de la que todos somos conscientes y que en ningún momento ha cambiado. La expectación lo único que ha hecho ha sido crecer.

Marvel es consciente del enorme movimiento que existe en torno a su universo cinematográfico, especialmente en torno a este estreno, razón por la que lo ha protegido como nunca. Parece imposible que se produzca algún tipo de filtración e incluso se ha cuidado con especial atención el único tráiler publicado hasta el momento, en el que sólo se utilizan imágenes de los primeros 20 minutos de la película.

Sin embargo, parte de la estrategia de Marvel podría haber sido desmantelada por Serena Williams. Por sorprendente que pueda parecer en un inicio, la tenista, al ser una de las figuras más influyentes de Estados Unidos, cuenta con numerosas amistes en el mundo del cine y fue una de las presentadoras de los pasados ‘Oscars 2019’.

Allí, se encontró con Chris Evans, también presentador, quien da vida a Capitán América en este Universo Cinematográfico de Marvel. Y la tenista no pudo evitar grabar una historia enfocándole y mostrando su emoción por verle. Fue ahí precisamente donde parece que lanzó un sorprendente spoiler acerca de una muerte que tendría lugar en ‘Avengers: Endgame’.

En este corto vídeo, que en seguida fue borrado de las redes por la propia tenista, la escuchamos mencionar que está frente a Capitán América, para más tarde añadir algo como “qué pena que haya muerto en ‘Vengadores’”. Un comentario que viene seguido de una reprimenda de la persona que está con ella, quien asegura que eso es un secreto que no puede revelar.

Aunque, como decimos, Serena Williams no tardó demasiado en borrar el vídeo, tras darse cuenta de la magnitud de sus palabras, los usuarios fueron más rápidos que ella, grabándolo y publicándolo en sus propios perfiles. Hay quien continúa afirmando, tras ver el vídeo, que la tenista simplemente se ha confundido, pero es más que probable que ya haya podido ver ‘Avengers: Endgame’.

En principio, no se ha hablado de ningún pase ofrecido por Marvel, pero al contar con tantos contactos y amigos en el mundo del cine, no es de extrañar que Williams haya podido acudir a algún pase exclusivo de la película y que, finalmente, ese spoiler acerca de la muerte de Capitán América no sea un error, sino una realidad.

Lo cierto es que no sorprende demasiado saber que Steve Rogers va a perder la vida en la cuarta entrega de ‘Vengadores’. Sabemos que ésta va a suponer un punto y final para una etapa de más de 10 años en el Universo Cinematográfico de Marvel y sabemos que el contrato de Chris Evans ha terminado, por lo que todos esperamos que cuelgue el escudo. Pero, en el fondo, existe la esperanza entre los fans de que no sea por una causa como el fallecimiento de su personaje, sino más bien una retirada.