No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 12 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 244 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Damián, con don Pedro siguiendo sus pasos, ha hecho una firme petición a Marta. ¿En qué consiste, exactamente? En que tome una complicadísima decisión respecto a su vínculo con Fina. Irene, por su parte y con algo de resignación, ha comenzado su primer día de trabajo en la colonia, mientras que don Pedro sigue haciendo todo lo que está en su mano para echar a Andrés de Perfumerías De la Reina.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Begoña hace saber a Damián todos los detalles sobre los nuevos movimientos de don Pedro, mientras que, tras una negociación con la guardia civil, Damián encuentra la manera de animar a Begoña. Claudia e Irene han sido protagonistas de un fortísimo encontronazo, por lo que parece que no empiezan de la mejor manera, ni mucho menos. Jesús no ha tardado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar un secreto de Begoña a María, con el objetivo de ponerla en su contra. Por si fuera poco, los espectadores han podido ver cómo don Pedro ha echado la bronca a Irene por haber ayudado a Joaquín, cuando no debió hacerlo. Begoña no ha dudado en dar un paso más allá. ¿De qué forma? Echando en cara a Jesús una realidad verdaderamente compleja y dolorosa.

¿Qué sucede en el capítulo 245 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 13 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Damián no ha dudado un solo segundo en acusar a don Pedro de intervenir para que la fianza fuese denegada. Y no solamente eso, sino que le culpa de que la noticia de la detención de Andrés acabase en manos de la prensa.

Lejos de que todo quede ahí, Fina hace saber a Claudia que, finalmente, ha tomado una drástica decisión respecto a su relación con Marta, puesto que se va a casar con Pelayo. Damián trata por todos los medios de hacer ver a Digna que don Pedro tiene como objetivo vengarse de Andrés a toda cosa. ¿El motivo? Le considera responsable de la muerte de Mateo.

Begoña trata por todos los medios de convencer a Damián de que llame al doctor Herrera para que atienda a Miguel Ángel Vaca a la mayor brevedad posible. La guardia civil se presenta por sorpresa en casa de la familia De la Reina con la intención de interrogar a María, mientras que don Pedro empieza a tener sospechas de la relación de Begoña y Andrés. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.