Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado jueves 20 de marzo hemos podido disfrutar del capítulo 270 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Digna está profundamente destrozada. Es más, no tiene ni la más mínima idea de cómo afrontar lo que ha sucedido. Se trata de una durísima pérdida para ella y para gran parte de la familia. ¡Es algo que no estaba para nada en sus planes, ni mucho menos! Además, no sabe cómo enfrentarse a los suyos después de lo sucedido.

Y siendo honestos, no es para menos. Lejos de que todo quede ahí, y al ser conscientes de las posibles consecuencias, Andrés no ha dudado un solo segundo en hacer una petición muy concreta a Begoña. ¿En qué consiste? En que mienta a la Guardia Civil. Al fin y al cabo, su detención está demasiado reciente, por lo que tiene miedo de convertirse en el principal sospechoso de la muerte de Jesús. Dadas las circunstancias, y tras las primeras tensiones en la noche de bodas, a Marta y a Pelayo no les queda más remedio que replantearse un pacto de convivencia parar de sobrellevar, en la medida de lo posible, la situación. Irene y Pedro no pueden evitar sentir una profunda preocupación al ser conscientes de que la Guardia Civil está investigando lo sucedido, en busca de respuestas. Es más que evidente que no van a parar hasta encontrarlas.

¿Qué sucede en el capítulo 271 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, 21 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Andrés no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de proteger a Begoña frente a la Guardia Civil. Ella, como no podía ser de otra manera, se está viendo sobrepasada con la situación. Hasta tal punto que no duda en sincerarse con Luz respecto a todas y cada una de sus preocupaciones.

Por si fuera poco, vamos a poder ver cómo Tasio trata por todos los medios de acercar posturas con Damián, a pesar de que el De la Reina se niega en rotundo a dar su brazo a torcer, bajo ningún concepto. El sargento Pontón decide interrogar a Damián en busca de respuestas, mientras Manuela se ofrece a darle su apoyo.

Fina opta por consolas a Marta, consciente de que no está pasando por su mejor momento. Tanto afecto entre las dos acaba generando muchísimas dudas a Manuela. La inseguridad por el hecho de que vuelvan a surgir rumores al respecto, hace que Pelayo del importantísimo paso de marcar territorio frente a Fina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.