No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 20 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 250 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Jesús y Damián ha dado el paso de ayudar a Vaca para desestimar la investigación. Por si fuera poco, vemos cómo don Pedro trata por todos los medios de conseguir el perdón de Digna, aunque no duda en criticar la propuesta de paz de Andrés. Él, por su parte, ha querido hacer pública su propuesta empresarial. No tarda en darse cuenta de la enorme tensión que existe entre Damián y Jesús.

Lejos de que todo quede ahí, Luz se ha encontrado de frente con una persona que, desde luego, no esperaba encontrarse en Barcelona. Digna, por su parte, se ha visto en la obligación de tomar una decisión respecto a la propuesta de Claudia de admitir a Manuela con la firme intención de suplir a Gema en casa de la familia De la Reina. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Clara, la madre de Pelayo, por fin ha conocido a Marta y queda verdaderamente encantada con su futura nuera. Begoña percibe que María está profundamente nerviosa ante la próxima visita de la guardia civil. Lejos de que todo quede ahí, Luz ha hecho una inesperada propuesta a Luis, lo que provoca que el perfumista no tenga ni la más mínima idea de cómo reaccionar. Andrés se queda verdaderamente sin palabras al descubrir a Jesús en una situación muy comprometida.

¿Qué sucede en el capítulo 251 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 21 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Andrés, tras haber visto a Jesús sobornando a un testigo, descubre la verdad sobre el asesinato de Víctor. Andrés no ha dudado en pedir explicaciones a María y ella opta por desviar toda la culpa hacia Jesús.

Luis decide sincerarse con Alberto sobre sus temores, mientras que no tarda en tomar una contundente decisión respecto a la propuesta de matrimonio de Luz. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Begoña ha empezado a trabajar mano a mano con el doctor Herrera en el dispensario, mientras que doña Clara conoce a Fina e intenta sonsacarle información sobre Marta.

Manuel y Digna hacen muy buenas migas tras darse cuenta de que tienen muchísimo en común. Andrés empieza a sentirse al límite con Jesús, mientras que Luis y Luz se han mostrado verdaderamente decididos a dar un grandísimo paso en su relación. Todo ello mientras Damián toma drásticas decisiones respecto a Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.