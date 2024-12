Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las series turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esta historia ha aterrizado en nuestro país de la mano de Atresmedia para que sea emitido en su cadena principal con el objetivo de sustituir a otra ficción que ya ha hecho historia. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Hermanos. El pasado lunes 2 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Bahar ha conseguido su gran objetivo, que no es otro que entrar como médico residente en el hospital. A pesar de todo, la protagonista de esta historia se ve en la obligación de mantener en secreto tanto que Timur es su marido como que Aziz, en realidad, es su hijo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente ficción turca que se emite los lunes y los martes en Antena 3 van a poder ver cómo Timur no puede evitar sentir una profunda desesperación. Y todo por la repentina incorporación de Bahar al hospital en el que está trabajando actualmente. Rengin, por su parte, se siente tremendamente furiosa y al límite. Hasta tal punto que no ha dudado un solo segundo en presionar a Timur para que mueva ficha lo antes posible y, de esta forma, lograr la expulsión inmediata de Bahar del hospital en el que ambos trabajan. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Nevra convence a su hijo para intentar no enfadar a Bahar. Es más, teme que algún día quiera divorciarse y se queden sin nada puesto que su suegro le donó la casa y todos sus bienes. Una información que, por el momento, Bahar desconoce por completo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, martes 3 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta nueva y sorprendente serie turca van a poder ser testigos de cómo Bahar se va a mostrar profundamente feliz y emocionada por su trabajo en el hospital. Todo ello hasta que su marido decide jugar muy sucio al ponerle su primera guardia en un día muy señalado, como es el cumpleaños de su hija Umay.

Lejos de que todo quede ahí, Bahar se siente agotada al llegar a casa tras una noche de muchísimo trabajo. A pesar de todo, no puede descansar ni un solo segundo ya que tiene que encargarse de las tareas del hogar y retomar su trabajo como residente del hospital sin descansar ni un solo segundo.

Los médicos deciden salir a divertirse por la noche a un local. Todos disfrutan especialmente de este plan, sobre todo Bahar puesto que lleva muchísimo tiempo sin pasarlo en grande. Nada más terminar la fiesta, Bahar se marcha en moto con Evren, algo que deja a Timur completamente sin palabras. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.