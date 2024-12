Renacer acaba de aterrizar en España de la mano de Atresmedia. Esta nueva serie turca llega para sustituir en la parrilla a Hermanos, una ficción que pase lo que pase ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Consiguieron dejarnos sin palabras con su espectacular final! El pasado martes 26 de noviembre, los espectadores disfrutaron de un nuevo capítulo de Renacer. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Bahar y Çagla no dudan en recordar a Rengin durante la cena que tienen en un restaurante. Nada más llegar a casa, Bahar no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para buscar información sobre Rengin. No puede evitar quedarse verdaderamente impactada y sin palabras al darse cuenta que lleva nada más y nada menos que tres años trabajando en el mismo hospital que su marido. Es una información que, desde luego, le ha dejado completamente descolocada.

Lejos de que todo quede ahí, Bahar se muestra más que decidida a seguir adelante con sus estudios de medicina. Para poder hacerlo posible, opta por pedir dinero a Timur. Su objetivo es hacer la residencia para volver a ejercer. Como era de esperar, él trata por todos los medios de quitarle esa idea de la cabeza. Entre otras tantas cuestiones, le hace saber que no va a aprobar porque «es fea y está enferma». Ella decide hacer oídos sordos a esos comentarios y se arma de valor para conseguir su sueño. En secreto, Bahar se presenta al examen de especialización y lo aprueba con buenísima nota. Así pues, se presenta para obtener una plaza en el departamento de Rengin. A pesar de los intentos, acaban rechazándola por problemas de salud. Evren recibe una oferta en ese mismo hospital, y pone como condición que Bahar tenga una plaza como residente.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, lunes 2 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite los lunes y los martes en Antena 3 van a poder ver cómo Bahar, finalmente, ha conseguido entrar a trabajar en el hospital como médico residente. A pesar de todo, debe guardar en secreto que Aziz es su hijo y que Timur es su marido.

Éste, como era de esperar, siente una profunda desesperación al saber que Bahar va a comenzar a trabajar en el hospital. Lo mismo siente Rengin, que también está verdaderamente furiosa tras conocer esta información. Tanto es así que no duda un solo segundo en presionar a Timur para que mueva ficha y trate de echarla a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, Nevra aprovecha la oportunidad que se le ha presentado para convencer a su hijo de no enfadar, bajo ningún concepto, a Bahar. Al fin y al cabo, teme que algún día quiera divorciarse y acaben quedándose sin nada. Y es que su suegro le donó sus bienes y su casa pero, por el momento, Bahar desconoce esa información. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.