Renacer es una de las series turcas que más ganas teníamos de disfrutar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia no ha dudado un solo segundo en comenzar a emitirla para que coja el testigo de una de las ficciones que más éxito ha cosechado. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Hermanos. El pasado lunes 25 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Bahar ha regresado a casa tras su trasplante de hígado siendo otra persona. Su familia, como no podía ser de otra manera, espera encontrar a esa misma mujer que se desvivía por todos ellos. Pero, como es de esperar, nada va a volver a ser como antes ni mucho menos. Al fin y al cabo, la protagonista se ha dado cuenta de que la vida le ha dado una nueva oportunidad.

Parece que ha llegado el momento perfecto de dedicarse el tiempo que se merece. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores han podido ver cómo Bahar no duda en irse de compras para gastar todo el dinero que sea necesario sin importar en absoluto las consecuencias. Timur no puede evitar mostrar su desesperación al ser consciente de la cantidad de cargos que se están haciendo a su tarjeta. Bahar da el paso de salir a cenar con su amiga Çagla para recordar su etapa en la universidad. Timur y Rengin, en aquel momento, eran novios pero discutían y rompían la relación de forma constante. En una de esas separaciones, Timur tuvo un romance con Bahar y ella se quedó embarazada de Aziz. Por lo tanto, Rengin lleva muchísimos años sufriendo por culpa de Timur. Hace un tiempo hicieron las paces y comenzaron un romance, pero él jamás ha roto su matrimonio.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, martes 26 de noviembre?

Los espectadores van a poder ser testigos de cómo Bahar y Çagla no dudan un solo segundo en recordar a Rengin durante la cena que tienen en el restaurante. Bahar, al regresar a casa, busca información sobre Rengin. Como era de esperar, se queda completamente sin palabras al descubrir que lleva tres años trabajando en el mismo hospital que Timur.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ver cómo Bahar toma la firme decisión de volver a la medicina. Para ello, no duda en pedir dinero a Timur para poder cumplir su cometido de hacer la residencia y, por ende, volver a ejercer. Él trata por todos los medios de quitarle esa idea de la cabeza, haciéndole saber que no va a aprobar por estar «vieja y enferma».

A pesar de todo, Evren no duda un solo segundo en animar a Bahar para que vuelva a retomar su gran pasión, que es la medicina. ¡Debe luchar por su sueño a como dé lugar! Así pues, la protagonista de esta serie diaria se presenta en secreto al examen de especialización médica y, por suerte, lo aprueba con buenísima nota. ¡Llega una nueva etapa a su vida! No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.