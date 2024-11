No es ningún secreto que La Promesa se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. El pasado jueves 14 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 464 de La Promesa que se emite en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Curro ha dado a conocer a Jana que Manuel ha dejado la aviación para tratar de conseguir que sus padres la acepten como su esposa. Esto provoca que Jana transija en subir a vivir a la planta noble. Cruz no tarda en enterarse, por lo que hace dos peticiones. Por un lado, que preparen a la joven una habitación y, por otro lado, que le organicen una fiesta de despedida. Catalina y Pelayo tienen una fuerte discusión por la fecha de la boda.

Alonso, por su parte, ha hecho una firme petición al Conde para que calme a su hija. José Juan ha vuelto a arremeter contra Curro, mientras que Cruz no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para declarar la guerra a los Duques de los Infantes. Lejos de que todo quede ahí, don Samuel ha hecho una petición de dinero a la Marquesa de Luján. Ésta acaba entregándoselo, prácticamente bajo coacción. Petra mantiene a Marcelo verdaderamente firme, como una vela. Éste, mientras tanto, no tarda en aprovechar para desahogarse como nunca con María Fernández. ¡Es más que evidente que está llegando al límite! Por si fuera poco, Petra ha dado el paso de hacer una promesa. ¿En qué consiste, exactamente? En ayudar a desenmascarar al Conde de Ayala mientras que éste decide arremeter, de forma contundente a la par que violenta, contra el ama de llaves. ¡Una situación terrible!

¿Qué sucede en el capítulo 465 de La Promesa que se emite hoy, viernes 15 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo, finalmente, ha llegado el momento en que Jana se ve obligada a subir a la planta noble. Lo que la joven ni tan siquiera imagina es que, desde el primer instante, las cosas no iban a ser como esperaba ni muchísimo menos.

Catalina se muestra harta de esperar a Pelayo, por lo que es Martina quien da el paso de intervenir entre ambos con el objetivo de forzar al Conde a que tome, de una vez por todas, una decisión. Llega el instante de la marcha de Rómulo, por lo que las despedidas acaban siendo algo realmente difícil para el mayordomo.

Samuel, poco a poco, se va adaptando a su estancia en palacio aunque sus acciones han empezado a levantar sospechas entre el servicio. Lejos de que todo quede ahí, María Fernández ha prometido asumir un encargo muy especial: Manuel le ha pedido ayuda para que la subida de Jana a la planta noble sea lo más llevadera posible para todos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.