No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 15 de noviembre, hemos podido disfrutar del capítulo 465 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han visto cómo Jana se ve obligada a subir a la planta noble. Lo que la joven ni tan siquiera imagina es que, desde el primer momento, las cosas no van a salir como ella espera ni muchísimo menos. Catalina está completamente harta de esperar a Pelayo mientras que Martina es la persona que va a intervenir para tratar de forzar al Conde a que tome una decisión, de una vez por todas.

Llega el momento en que Rómulo pone punto y final a su paso por este palacio. Las despedidas no tardan en ser una realidad, lo que provoca que la situación sea mucho más complicada para el mayordomo. Samuel, poco a poco y con el paso del tiempo, se va adaptando a su estancia en el palacio de los Marqueses de Luján. Eso sí las acciones del sacerdote, inevitablemente, han empezado a levantar sospechas en el servicio. Y siendo honestos, no es para menos. María Fernández no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una promesa a Manuel. ¿En qué consiste exactamente? En seguir adelante con la firme petición que le ha hecho el joven, respecto a ayudar a Jana a que esa «subida» a la planta noble del palacio de los Marqueses de Luján sea lo más llevadera posible, dadas las circunstancias.

¿Qué sucede en el capítulo 466 de La Promesa que se emite hoy, lunes 18 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La Promesa pudieron ser testigos de cómo Jana, tras un recibimiento de lo más sorprendente por parte de la familia Luján, finalmente se ha instalado en la zona noble de palacio. A pesar de todo, la ex doncella no se siente para nada preparada para afrontar esta nueva vida. Es más, a duras penas abandona la que es su nueva habitación.

Lejos de que todo quede ahí, el robo del crucifijo no ha pasado desapercibido, ni mucho menos. Es por eso que todos los trabajadores de palacio se han propuesto encontrarlo. María Fernández, por su parte, se niega en absoluto a desvelar quién está detrás, realmente, de esta curiosa desaparición.

Pelayo, tras su fogosa reconciliación con Catalina, se muestra más que dispuesto a casarse con ella a la mayor brevedad posible. Martina y Petra han dado el paso de unir fuerzas para acabar, de una vez por todas, con el Conde de Ayala. Las sospechas de las verdaderas intenciones de Julia han acabado acorralando a Curro, por lo que Martina le aconseja que, si no quiere, no se case con la joven. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.