No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Inevitablemente, estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 29 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 475 de La Promesa. Así pues, los espectadores han sido testigos de cómo la inminente boda de Curro y Julia ha provocado que Martina se vea en la obligación de intervenir. Es ahora o nunca. Las clases de la institutriz a Jana siguen adelante. En un momento dado, Gloria se ve en la obligación de tomar una contundente y drástica decisión respecto a la ex doncella. Lejos de que todo quede ahí, hemos visto cómo el futuro de Petra parece estar en entredicho. O eso es lo que piensa ella en estos momentos.

Al fin y al cabo, la ama de llaves de palacio ha descubierto que su antigua rival, que no es otra que Pía, podría estar a punto de regresar y, por ende, podría intentar arrebatarle su puesto entre los trabajadores. Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo María Fernández ha descubierto algo que tiene una estrecha relación con la casa parroquial. Algo que ha conseguido poner en entredicho, de forma directa, la coartada de Samuel. Por si fuera poco, los cocineros de palacio no pueden evitar sentir una profunda desilusión al darse cuenta de que no van a poder asistir a la boda de Catalina. A pesar de todo, Lope acaba dejándoles completamente sin palabras al hacerles partícipes de una idea con la que podrían conseguir su objetivo de acompañar a Catalina en un día tan señalado.

¿Qué sucede en el capítulo 476 de La Promesa que se emite hoy, lunes 2 de diciembre?

En esta nueva entrega, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Jana es protagonista por una sonada metedura de pata durante la cena que los Marqueses de Luján organizaron en su honor. Como no podía ser de otra manera, la ex doncella tratar de buscar refugio en la que era su habitación, junto al incondicional apoyo de María Fernández.

Como no podía ser de otra forma, tras lo sucedido, Manuel se arma de valor para acusar a Lorenzo de haber provocado a Jana. El Capitán, lejos de reconocerlo, opta por tirar de estrategia. ¿De qué forma? Haciendo saber al heredero del Marquesado de Luján que, cuanto antes, debe saber con qué mujer se va a casar realmente.

Julia, por su parte, también se enfrenta a su cuñado. Éste no tarda en confesarle que ha llegado a un acuerdo económico con Lorenzo mientras que Petra trata por todos los medios de malmeter ante Cruz. Y todo con el objetivo de que no se haga efectiva la readmisión de Pía y Rómulo. La Marquesa, lejos de ceder, opta por prohibir a Petra entrometerse en este asunto. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.