La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado viernes 31 de enero pudimos disfrutar del capítulo 518 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, hemos sido testigos de cómo Martina no ha dudado un solo segundo en presentarse de forma inesperada en el palacio de los Marqueses de Luján. La joven no aparece sola, sino con la compañía de Jacobo. Además, hemos visto cómo Alonso se niega en rotundo a entregar dinero a Cruz para que pague el chantaje del fotógrafo. Lejos de que todo quede ahí, la Marquesa de Luján protagoniza un tenso enfrentamiento con Jana tras haberse ofrecido a solucionar los numerosos problemas económicos de la familia.

Por si fuera poco, Manuel trata de tranquilizar a su mujer al decirle que todo va a arreglarse de un momento a otro. Ángela, por su parte, no ha dudado un solo segundo en entregar un colchón en el refugio de Samuel, pero no hay podido evitar quedarse completamente sin palabras al ver el lugar. ¡No se lo esperaba, ni mucho menos! Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Ricardo no puede evitar sentirse preocupado por la influencia que Petra está ejerciendo sobre Santos. En cuanto a Lorenzo, vemos cómo da el paso de lanzarse a los brazos de Leocadia sin tan siquiera valorar las posibles consecuencias. ¡Está claro que le es indiferente! Una situación que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 519 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 3 de febrero?

Así pues, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Cruz ha empezado a ser consciente de que si quiere saber quién fue la persona que les traicionó deberá pagar una importantísima suma de dinero. Sin saberlo, va a ser Jana la persona que contribuya a conocer esa información que tanto atormenta a la Marquesa.

María Fernández, por su parte, siente una profunda frustración puesto que, por mucho que lo intente, Samuel continúa cerrándose en banda. Su objetivo es hablar del beso, pero él se niega en rotundo a hacerlo. Ángela da el paso de investigar sobre Curro, así como de los motivos por los que habló a Martina cuando se encontró con ella en el baile.

La relación de Ricardo y Pía atraviesa su peor momento. Hasta tal punto que la doncella ha empezado a verse obligada a tomar decisiones verdaderamente drásticas. Leocadia se muestra muy clara con Lorenzo tras haberla besado: si vuelve a hacerlo, tendrá graves consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.