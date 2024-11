No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, estamos ante una historia que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 26 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 472 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo la asistencia de los Marqueses de Luján a la fiesta de los Condes de Urbizo ha resultado ser un auténtico desastre. Entre otras tantas cuestiones, porque Cruz ha sentido una profunda decepción al enterarse de que Rómulo y Pía están trabajando con los Duques de los Infantes. Una información que, como era de esperar, ha corrido como la pólvora en el palacio de los Marqueses.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ver cómo Cruz quiere que Alonso haga algo al respecto. Éste no tarda en hacerle saber que es cosa suya, y no de él. Jana, por su parte, se ve sorprendida al recibir las primeras lecciones de la institutriz. Por la noche, la ex doncella hace una firme petición a María Fernández. ¿En qué consiste, exactamente? En que se quede con ella en su habitación. La boda de Curro sigue adelante, mientras que Catalina insiste en que va a permanecer en palacio hasta que dé a luz. Alonso comunica al Conde de Ayala que Martina y Petra le han confesado toda la verdad, por lo que pide que se vaya de palacio. Los cocineros no dudan en aprovechar para presentar a Catalina el menú que han pensado para su boda, mientras que todos siguen desconfiando de don Samuel.

¿Qué sucede en el capítulo 473 de La Promesa que se emite hoy, miércoles 27 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria de La 1 de Televisión Española van a quedarse completamente sin palabras. ¿Cuál es el motivo? La emisión de un episodio especial que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Se trata de nada más y nada menos que una ensoñación de María Fernández.

Al ser consciente de la presión que está sintiendo su amiga Jana, la doncella nos regala una situación verdaderamente impactante e inverosímil. Y es que veremos a María Fernández convertida en nada más y nada menos que Marquesa de Luján. En la mesa en la que comen los señores, podremos ver a la actual doncella junto a Jana, Lope, Rómulo y Petra. ¡Pero no todo queda ahí!

Y es que, entre el servicio de palacio, podremos ver de forma excepcional a Catalina y Martina como doncellas, a Alonso de mayordomo, a Cruz de ama de llaves e, incluso, a Curro y al Capitán de la Mata en las cocinas. Sin duda, una imagen de lo más divertida que nos va a regalar esta esperadísima entrega. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.