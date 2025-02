La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 26 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 536 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Martina y Catalina han cambiado su opinión respecto al futuro de la finca. Es más, han dado el importantísimo paso de vender, que era lo que el Marqués de Luján quería. A pesar de todo, esta decisión parece haber llegado demasiado tarde. Todo ello mientras Jana, siguiendo los consejos de Ramona, habla personalmente con Leocadia. Ella le da diversas pistas para entender qué fue lo que realmente le ocurrió a Dolores.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente y exitosa serie diaria han podido ver cómo Pía, tras la amenaza de Santos de contar todo lo que sabe sobre la muerte del barón, opta por reunirse con las implicadas. No tardan en confirmar que van a mantener silencio respecto a este asunto para evitar que la verdad salga a la luz y surjan nuevas e impactantes complicaciones. Eso sí, la constante presencia de Ana en palacio provoca que la situación sea cada vez más tensa con Pía, y no es para menos. Todo ello mientras Ángela parece haber conseguido saber la información que tanto anhelaba conseguir: con qué familia pretenden Lorenzo y Cruz a casar a Curro. Es un hecho que no va a parar hasta evitar que se cometa una injusticia. ¡No está dispuesta a permitirlo, bajo ningún concepto y sin importar en absoluto las consecuencias!

¿Qué sucede en el capítulo 537 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 27 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Jana continúa haciendo frente a todos y cada uno de los fantasmas del pasado, pero un auténtico rayo de esperanza hace una aparición en su vida. Y todo porque a Manuel le han ofrecido trabajo fuera de palacio.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo al ser conscientes de que los miembros del servicio pueden quedarse sin trabajo, Rómulo y Alonso se ven en la obligación de tomar una drástica decisión. Al fin y al cabo, tienen claro de que el dinero está empezando a agotarse a una velocidad vertiginosa.

Cruz y Leocadia, por su parte, continúan adelante con su particular guerra, aunque la Marquesa de Luján es absolutamente consciente de que no puede enfrentarse a ella abiertamente, ni mucho menos. Ricardo y Ana deciden poner punto y final a sus constantes desencuentros, mientras que Ángela confiesa a Martina que Cruz pretende casar a Curro con una rica heredera. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.