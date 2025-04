No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado domingo 20 de abril, pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo, oficialmente, Ferit y Seyran se han divorciado. Nada más salir del juzgado, los dos conceden unas declaraciones a los medios de comunicación allí presentes. Lo que nadie esperaba es que, de un instante a otro, Seyran fuese a perder el conocimiento. Ferit no tarda en cogerla en brazos, visiblemente preocupado. Es entonces cuando Halis le obliga a irse, puesto que ya no es su mujer.

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar del susto, Seyran se recupera en casa. Aun así, está tremendamente afectada por la situación ya que, a pesar de todo, continúa enamorada de Ferit. El joven, por su parte, hace todo lo que está en su mano para intentar saber si ella se encuentra bien. Al no tener noticias, y víctima de la desesperación, se emborracha y sale en su busca. De esta manera, desobedece las órdenes de su abuelo. Ferit aparece en casa de su ex mujer y la abraza fuertemente, pero Kazim no tarda en echarle de malas maneras. Suna se prepara para su boda con Saffet, siendo consciente de que va a ser infeliz toda su vida. Abidin, por su parte, se niega a seguir viviendo si no es junto a Suna, por lo que no duda en tomar una de las decisiones más duras y contundentes de toda su vida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 27 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Suna y Seyran deciden huir de la boda junto a Abidin y Ferit. Los cuatro han conseguido escapar de las garras de los Ihsanli. Además, no dudan en comprar unas tiendas de campaña para pasar la noche en el bosque, para intentar que nadie les encuentre.

Seyran y Ferit se echaban muchísimo de menos, hasta tal punto que no han dudado en declarar su amor. La familia Korhan está muy preocupada por Ferit. Es más, esperan encontrarle antes de que lo hagan los hombres de Saffet. Fuat ha descubierto en qué lugar se encuentra su hermano, puesto que recuerda que ambos pasaron mucho tiempo en el bosque de niños.

Por aquel entonces, dijeron que volverían cuando quisieran escapar. Asuman y Fuat encuentran a las dos parejas y les entregan una bolsa repleta de dinero para comenzar una nueva vida. Ferit no puede sentirse más agradecido y emocionado por el gesto de su hermano. A pesar de todo, un trágico accidente acaba con la ilusión del joven. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.