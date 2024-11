La Moderna, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que RTVE ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Está marcando un antes y un después, no hay duda! El pasado lunes 4 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 266 de La Moderna en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Lázara, tras su desaparición, regresa a La Moderna y lo hace asumiendo, de lleno, el papel de víctima. Don Fermín, por su parte, no tarda en reunirse tanto con Laurita como con Inés para proporcionarles mucha más información sobre lo sucedido. Así pues, no tarda en comunicar a ambas que su mujer fue secuestrada por Juana.

Lejos de que todo quede ahí los espectadores han podido ver cómo, en la boardilla de las sobrinas de don Fermín, Laurita se ve sorprendida al recibir los libros de Celia. Inés, por su parte, no tarda en aprovechar la ocasión para pedir explicaciones respecto al secretismo que rodea a su hermana y Celia. ¡Es hora de encontrar las respuestas que necesita! En el Palacio de la Pedraza, Maruja no tarda en hacer saber a Emiliano que los agricultores están exigiendo un adelanto para la siembra. Paula, por su parte, anima a Rodrigo a que acepte la beca, a pesar de que le va a doler mucho estar tan distanciado de él. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Maruja es verdaderamente incapaz de estar un día más sin estar cerca de César Morel. Contra todo pronóstico, optan por verse una vez más y los dos protagonizan un apasionado beso.

¿Qué sucede en el capítulo 267 de La Moderna que se emite hoy, martes 5 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Emiliano hace saber a Rodrigo que no dispone de liquidez para poder pagar los salarios a los agricultores. Al fin y al cabo, todos y cada uno de sus recursos han sido utilizados para invertir en fibra sintética.

Por si fuera poco, van a poder ser testigos de cómo Rodrigo sigue las órdenes de Emiliano y comunica lo que sucede a Paula para evitar que haya un nuevo conflicto entre padre e hija. Iván sigue adelante con las obras en las galerías por lo que, dadas las circunstancias, acaba teniendo un fuerte altercado con don Fermín.

Rodrigo no tarda en reunir a su madre y al resto de la familia Pedraza con un objetivo muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En comunicar la decisión definitiva que ha tomado respecto a sus estudios. En el saltón de té, Lázara hace saber su versión tras su desaparición mientras que Laurita comunica a Inés que, a pesar de todo, no ha puesto fin a su amistad con Celia. No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.