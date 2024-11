No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los meses, La Moderna se ha ganado a pulso ser una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 31 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 265 de La Moderna donde, entre otras tantas cuestiones, los espectadores han podido ver cómo las hermanas Valbuena han hecho saber al personal todos los detalles respecto a las nuevas noticias sobre doña Lázara. Recordemos que ésta ha sido encontrada herida y desorientada, por lo que su estado de salud es bastante preocupante. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Pietro reconoce que necesita tiempo para tomar una decisión respecto al tratamiento experimental al que podría someterse Antonia. Pero ella lo que no tiene es, precisamente, tiempo. Por lo tanto, Pietro se agobia ante la idea de equivocarse de decisión.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Rodrigo hace saber a Amaya que va a cumplir con su juramento contra Emiliano, cueste lo que cueste y sean cuales sean las consecuencias. Todo ello mientras Rodrigo, aunque ha tratado de evitarlo, ha acabado teniendo un fortísimo desencuentro con su novia Paula. Por si fuera poco, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Maruja no puede evitar desear, con todas sus fuerzas, volver a escuchar la voz de César tras el teléfono. Pero, por el momento, las circunstancias no se lo permiten por lo que se tendrá que conformar con su imaginación. Además, sucede algo muy concreto en la casa del matrimonio Ruiz. ¿En qué consiste, exactamente? Trini le ha comprado un regalo a Miguel por su aniversario. Algo que ha dejado al hombre completamente sin palabras, y no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 266 de La Moderna que se emite hoy, lunes 4 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Lázara, tras su agónica y preocupante desaparición, ha regresado a La Moderna. Y lo ha hecho asumiendo, de forma perfecta, el papel de víctima. Don Fermín, por su parte, no tarda en dar mucha más información sobre lo ocurrido no solamente a Laurita, sino también a Inés.

Así pues, les comunica que su mujer fue secuestrada por Juana. Por si fuera poco, en la buhardilla de las sobrinas de don Fermín, Laurita se ve sorprendida al recibir los libros de Celia. Dadas las circunstancias, Inés pide explicaciones sobre el enorme secretismo que está rodeando no solamente a su hermana, sino también a Celia. ¡Quiere saber qué está ocurriendo!

En el Palacio de los Pedraza, Maruja no tarda en hacer saber a Emiliano que los agricultores reclaman un adelanto para la siembra. Paula, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para animar a Rodrigo a que acepte la beca, aunque detesta la idea de separarse de él. Todo ello mientras Maruja no puede estar lejos de César Morel, a quien no tarda en ver cara a cara. Los dos acaban fundiéndose en un apasionado beso. No te pierdas la nueva entrega de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.