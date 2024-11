La Moderna, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país, convirtiéndose en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando. El pasado martes 5 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 267 de La Moderna en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Emiliano no ha dudado un solo segundo en hacer saber a Rodrigo que, actualmente, no dispone de liquidez para poder abonar los salarios de los agricultores. Al fin y al cabo, todos esos recursos han sido destinados para poder hacer posible la inversión en fibra sintética. Así pues, Rodrigo no tarda en seguir al pie de la letra las órdenes de Emiliano, comunicándole la situación a Paula. Y todo con el firme objetivo de que padre e hija no entren, bajo ningún concepto, en conflicto.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie diaria han podido ver cómo Iván no duda un solo segundo en seguir adelante con las obras en las galerías. Así pues, han sido testigos de cómo, dadas las circunstancias, ha tenido un fortísimo enfrentamiento con don Fermín. Además, observamos cómo Rodrigo ha dado el importantísimo paso de reunir tanto a su madre como a la familia Pedraza. Y todo con el objetivo de comunicar su decisión definitiva en cuanto a sus estudios se refiere. Parece que, después de todo, ha llegado el momento perfecto para hacerlo. Lázara, en el salón de té, no tarda en dar su versión de los hechos que tienen relación con Juana. Laurita informa a Inés que no ha puesto fin a su amistad con Celia mientras que Emiliano, para terminar, se cita con el señor Cuadrado con el firme objetivo de ajustar cuentas.

¿Qué sucede en el capítulo 268 de La Moderna que se emite hoy, miércoles 6 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Paula se prepara para la reunión con los inversores que han mostrado su interés en su tienda. A pesar de que debería sentirse verdaderamente feliz, la partida de Rodrigo acaba nublando absolutamente todo.

Don Fermín pide explicaciones a su amigo por el comportamiento de Iván mientras que César, tirando de esa valentía que tanto le caracteriza, ha optado por hacer una importante propuesta a Maruja. ¿En qué consiste, exactamente? En que deje de una vez por todas a Emiliano. Ella no tarda en hacerle saber que, aunque ese sea su deseo, es algo verdaderamente imposible.

El reconocido pintor Pablo Picasso no ha dudado un solo segundo en celebrar el hecho de haber podido ver el cuadro conocido como ‘El descendimiento’. Todo ello mientras Antonia se ve sorprendida por una carta de despedida, escrita y firmada por Pietro. No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.