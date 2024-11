No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxitos ha cosechado en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 18 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente serie turca han podido ser testigos de cómo Orhan, por fortuna, se ha encontrado por sorpresa a Ömer tirado en el suelo. Así pues, le ayuda a levantarse justo en el momento indicado para que el joven pueda cumplir su gran objetivo en estos momentos. ¿En qué consiste, exactamente? En entrar al centro a hacer el examen que le va a cambiar la vida.

Lejos de que todo quede ahí, Ömer no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una sorprendente e impactante confesión: finalmente han detenido a los estafadores que le robaron. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, el joven se muestra profundamente feliz al saber que va a recuperar ese dinero que le sustrajeron para poder cumplir uno de sus mayores sueños, que no es otro que comprarse una casa. Los chicos se han visto sorprendidos al recibir las notas de sus exámenes. Como no podía ser de otra manera, todos sueñan con un futuro ya que han empezado a barajar el nombre de las universidades en las que van a cursar sus carreras. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Orhan cumple su sueño de pedir matrimonio a Ayten. Ömer y Süsen preparan todo lo necesario para poder casarse.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 19 de noviembre?

De esta manera tan concreta, en esta recta final de la emisión de Hermanos en Antena 3, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Aybike, finalmente, da a luz. Por lo tanto, ella y Berk dan la bienvenida a sus dos gemelos. Ömer, por su parte, por fin ha conseguido recuperar el dinero para poder comprar una casa.

¡Un sueño cumplido, y no es para menos! Tanto Ömer como su hermana pequeña se despiden, para siempre, del gallinero. Como no podía ser de otra manera, y dadas las circunstancias, los dos no han podido evitar emocionarse al recordar a su familia. Todo ello mientras Ogulcan y Aybike toman una de las decisiones más sorprendentes hasta la fecha.

¿En qué consiste, exactamente? En regalar nada más y nada menos que una casa a su padre y Ayten. Un gesto verdaderamente sorprendente que, desde luego, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.