Aurah Ruiz, inevitablemente, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2024. Sobre todo, porque no termina de encajar con la gran mayoría de sus compañeros de edición. Un claro ejemplo lo encontramos en Rubén Torres, con quien convive actualmente en Playa Condena.

Los dos tuvieron una fortísima discusión después de que el bombero acusase a la canaria de tener energía únicamente para coger lapas. Aurah Ruiz estalló como nunca: «Eres un mal compañero con todos. Eres un chulo y un prepotente». A tal punto llegaban sus gritos que Marieta, Miri y Blanca, desde Playa Olimpo, se acercaron a la barrera que les separa para tratar de enterarse de lo que estaba ocurriendo.

El concursante de Supervivientes 2024 volvió a dejar muy claro que, de entre sus compañeros, Aurah Ruiz es la que menos participa en las tareas del grupo. Y con diferencia. Evidentemente, ella lo negó en rotundo, y acusó al bombero de creerse «mejor que nadie». Éste, por si fuera poco, le dijo que ni tan siquiera le daba las gracias por prepararle el pescado para que pudiese comer.

Más tarde, Marieta quiso aprovechar la ocasión para preguntar a Rubén Torres y a Arkano por lo sucedido: «He escuchado gritos». Fue entonces cuando el bombero comenzó a pronunciarse: «A ella se le va la olla. ¿Tú la has visto energía para algo que no sea ir a por lapas?», mientras que Gorka se mostraba de acuerdo con él: «Solo va a pescar y a por lapas. Lo que tiene es egoísmo puro y duro y la cara muy dura. Eso es lo que tiene».

«Y lo malo es que se le permite. Y no pasa nada», añadió Rubén Torres. Poco después, Aurah Ruiz tuvo la oportunidad de sincerarse con la ex participante de La isla de las tentaciones 7: «Es una persona que no me gustaría ni en la calle ni aquí. Es que no lo puedo ni ver, pero menos mal que Dios lo ve todo (…) No es capaz de meterse con ninguno».

Aurah Ruiz, en el ojo del huracán de Playa Condena

Al escuchar sus palabras, Arkano se dirigió a su compañera en Supervivientes 2024: «A ver, Aurah. Si tú consideras que hay una injusticia contigo, háblalo con el grupo». La canaria se dirigió al freestyler, y al resto del equipo: «Bueno, señores. Les voy a dar una buena noticia. Se van a comer los cangrejos, a partir de ahora, ustedes. Las caracolas, y las lapas».

Arantxa del Sol acabó pronunciándose: «¿Por qué eres tan vacilona?», preguntó a la canaria, y ella no tardó en responder: «¿Yo? ¿Y él no?». Acto seguido, decidió marcharse de ese lugar entre gritos, lo que provocó las risas entre Arkano y la conocida presentadora de televisión, que añadió lo siguiente: «Es que encima nos vacila».