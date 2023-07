Asraf Beno acude al hospital por las heridas que tiene tras ‘Supervivientes 2023’

Hace menos de una semana que Supervivientes 2023 puso punto y final a la emisión de la temporada. Los concursantes están volviendo a la normalidad poco a poco, aunque algunos todavía guardan secuelas. Asraf Beno es uno de los supervivientes a los que más les está costando la vuelta.

El modelo ha batido un récord al convertirse en la persona que más kilos ha perdido durante el concurso. 21,6 kilos para ser más exactos. Esto es un cambio brutal para el cuerpo y, aunque tiene pensado recuperar algún kilo, está dispuesto a iniciar nuevos hábitos. “Toca comprita, voy a empezar a comer bien sano, voy a aprovechar que me he quedado bastante delgado y voy a comer bien de proteína para coger un poco de volumen”, comentaba a través de sus redes sociales. Sin embargo, su cuerpo le está dando otros problemas.

De nuevo volvía a hacer uso de Instagram para comentar a sus seguidores los problemas de insomnio que estaba sufriendo: “Llevo una paliza encima… No estoy durmiendo nada. Me está costando mucho dormir”. “Desde que salí habré dormido 8 horas”, añadía, por último.

Eso sucedía hace unos días, pero Asraf Beno se ha visto obligado a acudir recientemente a un médico. Los pies son una de las partes del cuerpo que más sufren durante la estancia de los supervivientes en Honduras al ir descalzos, ya que están en constante exposición a los elementos y la mayoría adversos. El modelo se ha puesto en manos de un podólogo para solucionar algunos de sus problemas y así lo ha mostrado a través de sus redes sociales.

“Esto no es apto para todos los públicos, pero tengo los pies destrozados”, comenzaba diciendo. “Está saliendo de ahí de todo. Ya me han quitado durezas, creía que tenía una uña encarnada pero afortunadamente no. Es una dureza que duele muchísimo. Esto es de corales… Tengo heridas por todos lados. Pero bueno, ya estamos un poco mejor”, decía mientras mostraba sus pies llenos de cicatrices y apósitos. Al lado de su familia y seres queridos, poco a poco Asraf se recuperará de todo lo vivido en Supervivientes 2023.