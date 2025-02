Así es Ganesh Manlama, el hijo de Jesús Calleja: esta es la emotiva historia de su adopción

Este 25 de febrero, Jesús Calleja tendrá la oportunidad de vivir una de las aventuras más emocionantes de toda su vida: viajar al espacio. El presentador y aventurero ha demostrado que no tiene miedo a vivir experiencias nuevas o que lo lleven al límite. Pero, si esta experiencia promete ser histórica, no será la que le cambiará la vida. Pues, eso ya sucedió durante los años 90. Y es que, uno de sus viajes a Nepal le llevó a conocer a Ganesh Manlama, un niño de 7 años que vivía en la calle, que hacía todo lo que podía por sobrevivir en condiciones completamente extremas y que padecía una terrible enfermedad.

«Era salado como él solo, se inventaba todo y era un mentirosillo, pero se buscaba la vida», confesaba Jesús Calleja en el programa Mi casa es la tuya. Con su forma de ser, Ganesh Manlama logró llamar la atención del comunicador, que no pudo evitar cogerle mucho cariño. Pero, cuando descubrió que vivía en un hospicio rodeado de ratas y que padecía tuberculosis, tomó una decisión. El comunicador le propuso al niño llevarlo a España para curarlo, propuesta que el pequeño aceptó sin pensárselo dos veces. Pero, cuando logró vencer su enfermedad, Ganesh Manlama no quiso volver a Nepal. Por ello, Calleja tomó la decisión de adoptarlo. «Cuidé a un hijo, sin tener mucha idea de cómo se hacía», se sinceraba en el programa de Mediaset España.

De esta manera, Ganesh Manlama comenzó su vida en León junto a Jesús Calleja. Una nueva etapa donde acudió al colegio y se sacó el título de Formación Profesional de electrónica. Actualmente, tiene 38 años y se ha convertido en la mano derecha de Calleja durante sus aventuras televisivas. Pues, lo acompaña en todos y cada uno de sus viajes.

«Es maravilloso trabajar al lado de tu hijo, un hijo que es de adopción, un niño que venía del Nepal con una vida que no te voy a describir, dónde no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por mí», explicó el presentador de Cuatro. Jesús Calleja le ha transmitido su pasión por la aventura y la naturaleza, algo que también ha heredado el hijo de Ganesh Manlama.

Pues, en el 2013, el joven contrajo matrimonio con Ana Rodríguez Sevilla. Una historia de amor que se ha ido forjando con el paso de los años y que, en el 2017, dio un paso más con la llegada de Namgyal, su primer hijo en común y el primer nieto de Jesús Calleja.

Los hijos adoptivos de Jesús Calleja

Conocer a Ganesh Manlama le cambió la vida por completo a Jesús Calleja, de eso no cabe duda. Aun así,, la vida del joven también sufrió un cambio de 180º. Además, su nueva etapa en España le ofreció la oportunidad de ayudar también a su mejor amigo, Sunesh. Pues, el presentador lo rescató de la tuberculosis y lo adoptó, al igual que a Sundari, la hermana de este último.