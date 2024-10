Así fue el accidente de Supersubmarina: qué le pasó a Chino y sus secuelas

El 14 de agosto de 2016 siempre será un día imposible de olvidar para los integrantes de Supersubmarina. La agrupación se ha consolidado como una de las más queridas por el público durante los últimos años. Su música ha ayudado de muchas maneras posibles a numerosas personas alrededor del mundo. Pero, lo que jamás se imaginaron fue que un fatídico accidente terminaría por romper el sueño de cuatro jóvenes estrellas. Una terrible situación que tuvo lugar en una época en la que la banda se encontraba promocionando su nuevo proyecto artístico y recorriendo numerosas ciudades de la geografía española con el objetivo de reencontrarse con sus fans.

Tras conquistar a los asistentes del Medusa Sunbeach Festival, de Cullera (Valencia), la banda regresaba a casa para encontrarse con su familia. El vehículo en el que iban los componentes de la banda circulaba por el kilómetro 168 de la carretera N-322. Pero, de un momento a otro, sus vidas cambió por completo. El coche, según informa El País, colisionó de forma frontolateral con otro. Un terrible suceso que dejó un total de seis heridos, siendo cuatro de ellos los artistas de Baeza, y que provocó que los músicos se alejasen por completo de los escenarios.

La salud de los componentes de Supersubmarina no fue cosa de un pequeño rasguño. Las estrellas pasaron días ingresados debido al accidente. De hecho, Juanca (batería) estuvo dos meses ingresado en el hospital por haber recibido golpes en la cabeza y el abdomen. El artista pasó más de 20 días en coma inducido y 47 en la UCI por culpa de una infección en los pulmones.

Por su parte, Jaime, el guitarrista de la banda, también pasó una larga temporada en el hospital. Además, lamentablemente, tuvo que regresar con bastante asiduidad, llegando a someterse hasta 40 operaciones en su pierna. Su brazo también sufrió lesiones. Una situación que ocasionó graves daños a nivel psicológico en el artista, pues también tuvo que afrontar una depresión.

Pope, el bajista del grupo, también estuvo ingresado en el centro hospitalario. Era el conductor el momento en el que tuvo lugar el accidente y sufrió la rotura del fémur y costillas. Tras 16 días, pudo regresar a casa y continuar con su recuperación. Un tiempo que no fue fácil y que le tomó «meses», según informó la agencia de representación de la banda a través de un comunicado.

¿Qué le pasó a Chino, miembro de Supersubmarina?

Desafortunadamente, Jose, conocido como Chino, fue el peor parado de todos en este accidente. Tal y como se informó, el artista sufrió lesiones cerebrales que le han obligado a tener que volver a aprender a andar y a hablar. Según explicó al medio de comunicación anteriormente citado, el haber estado 31 días en coma provocó que su memoria borrase por completo los años de su enorme éxito a nivel profesional.

«Yo no sé lo que es subirme al escenario ahora mismo. He visto vídeos pero no recuerdo lo que es estar exactamente ahí», declaró. Al parecer, en el momento en el que el coche iba circulando él se encontraba durmiendo. Por lo tanto, no recuerda nada del accidente. Su siguiente recuerdo es despertar en el hospital «rodeado de gente desconocida. Pensé que ya estaba recuperado».

Asimismo, y según ha relatado el propio cantante, una de las secuelas que le dejó lo ocurrido es la de no ser consciente de su enfermedad, un trastorno neurológico se conoce como anosognosia. «No es que intencionadamente se niegue a reconocer sus propios olvidos o errores, es que no tiene modo alguno de saber que los está cometiendo», explican desde la Fundación Pasqual Maragall.