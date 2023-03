Así es Bosco Blach Martínez-Bordiú, el sobrino nieto de Carmen Franco que concursa en ‘Supervivientes 2023’

‘Supervivientes 2023’ no ha descansado hasta cerrar un casting importante. Ha conseguido fichar a Bosco Martínez-Bordiú, el sobrino nieto de Carmen Franco. Su participación dará mucho de qué hablar, aunque en estos momentos es uno de los grandes desconocidos de la edición. Es más, cuando anunciaron su contrato con el programa de Telecinco hubo muchos espectadores que no sabían quién era. Pero solamente hace falta bucear un poco en su historia para descubrir que será la nueva estrella de la pequeña pantalla.

Es hijo de Clotilde Martínez Bordiú, así que es sobrino del famoso Pocholo. Mantiene una relación muy estrecha con él, en general con toda la familia. Según ha salido publicado, es un joven bastante responsable que siempre se ha sentido orgulloso de sus apellidos, por eso no da pasos en falso. Tiene contacto con rostros muy conocidos en la crónica social. Su grupo de amigos es muy influyente en la prensa del corazón, pero él había decidido mantenerse al margen hasta ahora.

Bosco Martínez-Bordiú ya tiene amigos en ‘Supervivientes’

Bosco, a pesar de que todavía hay gente que no le conoce en profundidad, es una de las grandes apuestas de la edición. Los expertos en Supervivientes dicen que es un fichaje muy parecido al de Ignacio de Borbón el año pasado, en 2022. Ignacio no disfrutaba de mucha popularidad, pero pertenecía a un clan muy importante y su presencia le dio caché al concurso. Lo mismo le ha pasado al sobrino nieto de Carmen Franco. Por el momento, parece que no ha encajado bien con sus compañeros, de hecho ya tiene amigos dentro del concurso.

El sobrino de Pocholo ya está en Honduras. Varios fotógrafos fueron a despedir a los concursantes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y se dieron cuenta de algo interesante. Ya han empezado las primeras alianzas. Por ejemplo, Gema Aldón se ha hecho muy amiga de Alma Bollo y Patricia Donoso de Asraf Beno. Bosco ha empatizado con Sergio Garrido, el colaborador de Fiesta. Se les ha visto juntos antes de montar en el avión y en las primeras imágenes que Telecinco ha emitido de Supervivientes 2023.

El joven es un gran estudiante

Bosco nunca ha llamado la atención de la prensa. Ha tenido oportunidades de salir en los medios, pero las ha rechazado todas. Ha estado muy centrado en sus estudios. Se formó en la American School of Madrid y en la Drexel University de Filadelfia, dos centros muy prestigiosos. Es evidente que su familia tiene un alto poder adquisitivo, por eso él ha disfrutado de la mejor formación. Según ha salido publicado, ha sabido aprovechar muy bien el tiempo. Sus padres están orgullosos de él porque siempre ha sido un estudiante estupendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bosco Blach Mtz-Bordiú (@bosco_theone)

El superviviente adora el deporte, así que está muy preparado para el concurso de Telecinco. “Me hace una tremenda ilusión estar en el programa. Los retos son lo mío y yo voy a tope”, ha dicho delante de las cámaras de Mediaset. Se ha mostrado muy amable con todos sus compañeros, aunque ha reconocido que es muy competitivo. Todo hace pensar que su participación dará mucho de qué hablar, de hecho ya ha causado sensación entre los fans del formato.

La afición de Bosco sale a la luz

Las redes sociales del sobrino de Pocholo son públicas, así que sus secretos han quedado al descubierto. Por eso sabemos que adora viajar y que ha estado en países exóticos. Sus fotos demuestran que tiene un círculo de amigos muy variopinto. Ha hecho excursiones muy llamativas y ahora tiene por delante un gran reto.