Arkano estrena ‘Ron en mi vaso’, su nuevo y esperado sencillo

Arkano continúa lanzando nuevos temas de lo que será su esperado próximo álbum de estudio. Un disco que según él mismo ha confirmado, tiene previsto que vea la luz antes de que se termine este 2022. Y ahora, el artista presenta un nuevo single.

El artista ha explotado su faceta más interpretativa como cantante con Ron En Mi Vaso, su nuevo single. Se trata de una canción muy esperada por todos sus fans, con un ligero toque de rap, donde una vez más vuelve a demostrar su gran versatilidad en la música.

Después del exitoso estreno de su último single, titulado Match, M.F.Q.N. (Más fuerte que nunca), que interpretó junto al artista Aczino y su más reciente sencillo, Escándalo, una canción que se convirtió en un éxito absoluto, ahora el alicantino lo ha vuelto a hacer.

Viviendo en los 80, ignorando a la de 20☀️ Escucha ‘Ron en mi vaso’: https://t.co/zBzmqwhUBq pic.twitter.com/K5TzvfCBEG — Arkano (@SmoothArkano) July 10, 2022

Con su esperado nuevo single, Arkano comparte con todos sus fans su faceta más relajada. De esta forma, presenta una canción inspiradora e interpretativa, que ha llegado acompañada de un espectacular vídeo musical que no ha dejado indiferente a nadie, y no es para menos.

«Es una canción de celebración y disfrute después de un duro camino. Es el single más relajado de Match, donde me permito sentirme realmente bien en este momento de mi vida. Aunque la traición tenga un gran peso en la letra, no la pongo sobre la mesa para cargar con ella como algo de lo que vengarse, si no como una motivación, al ver que pese a que estuvieron esos obstáculos aún queda ron en mi vaso», explica el artista sobre su nuevo single, Ron con Hielo.

Este esperado nuevo single, ha llegado acompañado por un videoclip oficial, que ha sido dirigido por Alex Gómez, su gran amigo y manager, que refleja los momentos más importantes de su vida, tanto a nivel personal como en su faceta como artista.