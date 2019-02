Ariana Grande supera a Selena Gomez con este récord que nadie esperaba

Ariana Grande supera a Selena Gomez en algo muy sorprendente

Ariana Grande está siendo una de las estrellas más importantes de los últimos tiempos. La intérprete de ‘Thank U, Next’ ha sabido marcar un antes y un después no solamente en su carrera profesional sino en la historia de la industria musical a nivel mundial. Sin ir más lejos, recientemente ha sacado a la luz un segundo álbum en menos de seis meses.

Y, por si fuera poco, ha batido un récord establecido por The Beatles donde los tres primeros puestos de una de las listas más importantes del planeta eran suyos por canciones como ‘7 Rings’, ‘break up with your girlfriend, i’m bored’ y ‘thank u, next’. Es una auténtica locura todo lo que está consiguiendo Ariana Grande en tan poco tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, la estadounidense ha vuelto a romper un récord sencillamente espectacular. Lo ostentaba nada más y nada menos que Selena Gomez por lo que, de manera oficial, le ha quitado la corona de reina en una de las plataformas sociales más importantes del momento. ¿A qué nos referimos exactamente?

Efectivamente. Ariana Grande ha logrado superar a Selena Gomez como la mujer más seguida en la red social de Instagram. La cantante de ‘Bad Liar’ tenía unos 146.274.570 seguidores (aproximadamente, el número varía continuamente). ¿Y cuantos tiene actualmente Ariana Grande? Más de 146.312,015 seguidores. Con lo cual, ¡le ha arrebatado la corona!

No es ninguna sorpresa puesto que se han unido dos factores: El gran momento profesional que está viviendo Ariana Grande en estos momentos y, por otro lado, la inactividad de Selena Gomez en Instagram. Con lo cual, la unión de estas dos cuestiones hace que la cantante de ‘Thank U, Next’ brille con luz propia en esta red social.

A pesar de todo, no ostenta el título de “la persona más seguida de Instagram” puesto que ese aún corresponde al futbolista Cristiano Ronaldo puesto que cuenta con más de 155 millones de seguidores. Sea como sea, es un nuevo dato que se une a la gran lista de logros conseguidos por parte de Ariana Grande. ¡Enhorabuena!