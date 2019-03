Ariana Grande y Big Sean han salido juntos de un estudio en Los Ángeles

La cantante Ariana Grande y su exnovio el rapero Big Sean han sido vistos saliendo juntos de un estudio. En el último año, la cantante ha lanzado dos discos al mercado, pero al verla salir del estudio, los fans se han preguntado si este año habrá aún más música de la cantante en camino.

Según varias fuentes, la expareja salió el jueves a la vez de estudio de grabación en Los Ángeles, a raíz de esa noticia, ha sido cuando los fans de Ariana han empezado a especular sobre nueva música o una posible colaboración. Además de sobre una colaboración entre Ariana y Big Sean, en las redes se está comentando la posibilidad de que se estén dando una segunda oportunidad tras su ruptura en abril de 2015.

Ariana está trabajando muy duro en su nueva gira por lo que no tendría mucho tiempo de grabar más música de momento, pero la idea de una colaboración no está totalmente descartada. Por otra parte, que la cantante y el rapero estuvieran pasando tiempo juntos no significa que estuvieran grabando nueva música o que estuvieran planeando volver a estar juntos, ya que su relación se terminó de manera cordial y siguieron siendo amigo. Pero aun así, la noticia hizo que los ‘Arianators’ crean que es una señal de algo.

Ariana Grande y Big Sean fueron fotografiados ayer saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles pic.twitter.com/nQV0K39TZS — Ariana Grande Argentina (@AGrandeAO) 28 de febrero de 2019

En el caso de que estén trabajando juntos en nueva música, no sería la primera vez que colaborarían, ya que el tema de Ariana Grande “Best Mistake” presenta a Big Sean, al igual que su canción “Right There”. Y la canción “Investigation” de Big Sean también incluía a la cantante.

Además, los fans de Ariana Grande también han especulado sobre que su canción “Break up with your girlfriend, I’m bored” podría ser sobre Big Sean. La cantante no ha querido pronunciarse sobre el tema, pero los fans tienen esa teoría desde el lanzamiento de la canción este mismo año. De todas formas, tendremos que esperar para saber si dentro de poco tendremos una colaboración, una segunda oportunidad de la pareja o si simplemente se quedará en una “quedada de amigos”.