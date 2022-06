Ariana Grande: un acosador se cuela en su casa con un cuchillo el día de su cumpleaños

Ariana Grande, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas más consagradas del panorama musical a nivel mundial. Y siendo honestos, no es para menos. A su corta edad, ha conseguido cosechar grandes éxitos que han marcado un antes y un después en muchísimos aspectos.

Recientemente, Ariana Grande ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con su música. Y es que la artista estadounidense ha estado en peligro, por culpa del hombre que lleva acosándola desde hace años. Con motivo de su 29 cumpleaños, este acosador se coló en la mansión que la cantante tiene en Los Ángeles.

Para más gravedad del asunto, lo hizo con un cuchillo en la mano. Debemos tener en cuenta que, previamente, solicitó una orden de alejamiento no solamente hacia ella sino también hacia sus familiares y su casa. De esta manera, queda claro que el acosador violó esta orden, a pesar de las grandes medidas de seguridad que hay en la casa de Ariana Grande.

No es ningún secreto que este delincuente, llamado Aharon Brown, ha amenazado en diversas ocasiones a la cantante de God is a woman. Entre otras cuestiones, le hizo saber que no iba a parar hasta acabar con su vida. De ahí que el juez tomara la firme decisión de interponer una orden de alejamiento que tendría una duración de 5 años.

Afortunadamente, en el momento en el que el acosador entró en la mansión, Ariana Grande no se encontraba en su domicilio. De hecho, Brown activó la alarma de manera accidental por lo que los policías pudieron dar con él antes de que pudiera escapar. Actualmente, se encuentra detenido y bajo custodia policial.

Entre otras cuestiones, por delitos de acoso, robo, daño de la propiedad pública, allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y, como no podía ser de otra manera, violación de una orden de alejamiento. A pesar de que él declare que es completamente inocente, los hechos están constatados.