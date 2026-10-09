‘Aquel’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Raphael en Netflix?

Este 9 de octubre es un día muy importante para los seguidores de Raphael. Tal y como se ha comunicado a lo largo de las últimas semanas, la plataforma de Netflix quiere homenajear a las grandes leyendas de la música y, ahora, el gran protagonista será Raphael. El cantante español es, indiscutiblemente, una de las figuras más conocidas del panorama musical en nuestro país. Pues, a sus 83 años, ha conseguido forjar una carrera profesional de infarto. Por ello, los altos cargos de la plataforma de la N roja han querido mostrarle al mundo su historia.

El nombre del proyecto ha llegado bajo el título de Aquel y aborda la carrera profesional del artista desde sus inicios hasta su consagración como estrella internacional. Así pues, el espectador también tiene la oportunidad de conocer el lado más personal del cantante. Y es que, como es bien sabido, el artista siempre ha sido muy protector con su vida privada. Pero será ahora cuando se haga un pequeño repaso de su lado más desconocido. Asimismo, tal y como se ha informado, Aquel será lanzado en Netflix España y Latinoamérica. La producción no solo abordará las seis décadas de trabajo de Raphael sobre los escenarios. Pues, además de ver el nacimiento de algunos de sus mayores éxitos, también se podrán conocer algunos de los momentos más difíciles de su vida. Y es que formar parte de la vida pública no es fácil.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Aquel’, la producción de Netflix basada en la historia de Raphael?

Aquel ha llegado a Netflix este viernes 9 de octubre. Un lanzamiento que ha tenido lugar a partir de las 9:00 de la mañana, hora menos en las islas Canarias. Así pues, la ficción ha aterrizado con un total de ocho capítulos. Tal y como se puede observar, los episodios presentan una duración que oscila de los 45 a casi 50 minutos cada uno. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de casi 8 horas de duración en total.

Por otro lado, cabe señalar que Raphael ha estado fuertemente vinculado con la creación y producción de este proyecto audiovisual. «He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad», citan en ABC en palabras del artista. Por otro lado, se ha informado que uno de los mayores desafíos de hacer esta ficción fue el de encontrar a los actores protagonistas. Pues, debían de ser dos actores que supiesen plasmar distintas etapas de la vida del cantante.

Tras una exhaustiva búsqueda, Javier Morgade y Carlos Santos fueron los fichados para salir en pantalla. Cada uno se hace cargo de una etapa vital de Raphael en la producción. De esta manera, Morgade será el encargado de interpretar al Raphael más joven, el que comenzaba a abrirse camino en el mundo de la música. Todo ello para dejar a Carlos Santos representando la versión más madura del cantante. ¡No te lo puedes perder!