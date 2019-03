El artista Anuel AA ha recordado su pasado con vídeo de Instagram

En la actualidad, el artista de 26 años Anuel AA tiene éxito en prácticamente todo el mundo y se acaba de comprometer con su novia la también cantante Karol G, el pasado 14 de febrero. Además, está a punto de comenzar con ella la gira Culpables 2019. Pero la vida no siempre le ha sonreído, hasta hace relativamente poco tiempo no pasaba por un buen momento, y ha querido recordar su pasado a través de un polémico video de Instagram.

A pesar de la buena etapa personal y profesional que está viviendo, no ha cerrado el capítulo más duro de su vida: cuando estuvo en la cárcel. Por ello, ha compartido un vídeo se le puede ver a esposado y fumando, mientras suena la canción ‘Traficando a mi manera’, bajo esta descripción: “Los viejos tiempos cuando pensaron que se me jo*** la carrera. Se equivocaron”. No es la primera vez que el cantante ha hecho referencia a esa etapa en sus redes sociales. Y tras la polémica surgida las últimas semanas después de que saliera a la luz un video en el que discutía con Karol G, la polémica vuelve a rodearle por compartir el video que muchos fans califican como innecesario.

En abril de 2016, el autor de ‘Secreto’ fue detenido a la salida de una discoteca de Puerto Rico, al encontrar varias armas que el cantante poseía ilegalmente. Tras condenarle a 30 mese de prisión y cumplir condena, Anuel salió de la cárcel el día 17 de julio de 2018, hace relativamente poco. Sabía la expectación que había, por ello utilizó su salida de la cárcel como reclamo y ese mismo día vio la luz su disco ‘Real hasta la muerte’, que según cuenta escribió durante su estancia en la cárcel y que contiene canciones como ‘Ella quiere beber’ o ‘Hipócrita’.