¿Han discutido Anuel AA y Karol G? El vídeo que alimenta los rumores de ruptura

La pareja ya comprometida podría estar pasando por un momento de crisis

Anuel AA y Karol G son la pareja del momento. Desde que anunciaron su romance a través de redes sociales y desde que lanzaron la canción ‘Secreto’, en la que los artistas cantan juntos su propia historia. Desde que ambos están en el punto de mira, no paran de mostrar su “mundo color de rosa”, como la misma cantante definía su relación, a través de sus cuentas de Instagram.

La canción juntos cuenta ya con más 350 millones de reproducciones en Youtube a tan solo un mes de su publicación.

Los cantantes enloquecen a sus fans cada vez que cuelgan algo juntos en las redes; hace poco Karol G cumplía 28 años y esto fue motivo del intercambio de emotivos mensajes que repiten constantemente, como “eres todo lo que está perfecto en mi vida”, “eres la mujer más hermosa del mundo entero” o “te amo, amor de mi vida”, junto a fotos en las que aparecen felices y enamorados. El reggaetonero incluso aprovechó este día tan especial para regalarle un coche, y lo más importante: ¡le pidió matrimonio!

Puede ser que Anuel AA y Karol G no lleguen al altar, pues han saltado todas las alarmas después de un polémico vídeo en el que ambos aparecen discutiendo en la calle. Incluso hay quien dice que la cantante ha sido maltratada por su ya prometido. No podemos diferenciar bien qué es lo que ocurre realmente en el vídeo, pero no deja lugar a dudas de que no todo es tan bonito como muestran en sus redes.

Además, los rumores de ruptura han aumentado después de que Karol G viajara a Brasil sin la compañía de Anuel AA, según ella misma ha mostrado a través de Instagram.

Hace poco anunciaban emocionados el comienzo de una gira que realizarán juntos, “para no estar tanto tiempo separados”. Esta llevará el nombre de ‘Culpables Tour 2019’ y realizarán su primera actuación en este mismo mes de marzo. Si las especulaciones son ciertas… ¿cancelarán esta gira tan esperada?