Antonio Orozco arrasa en redes sociales con un vídeo de él mismo cortándose el pelo

Antonio Orozco se ha cortado la coleta y ha querido hacernos partícipes de ello

Antonio Orozco no para. Se nota que está pasando por un buen momento en su vida y la verdad es que ya le toca, después de saltar difíciles obstáculos que se le han puesto en el camino.

Actualmente es uno de los coaches de ‘La Voz’, en una edición de lo más emocionante, que está arrasando y se encuentra en la recta final.

Además, también sigue actuando por toda España. Recientemente ha concluido su ‘Tour Destino’, con el que ha girado durante dos años, dejando unas 160 actuaciones en la época más exitosa del artista.

Para este mismo año, ya tiene innumerables fechas cerradas alrededor de toda la geografía española y ya son muchas de las que cuelga el cartel de ‘Sold Out’. Se trata de la gira ‘Único 2ª Temporada’, sobre la que él mismo ha apuntado: “ÚNICO no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, ÚNICO eres tú, ÚNICO no es, ni más ni menos, que una parte maravillosa de tu vida.

Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti, entonces no lo pienses más, HABLAN DE TI!”. En medio de todo este trajín, Orozco también tiene tiempo para administrar sus redes sociales y para dejarnos contenido divertido cada vez que puede, sobre todo en su cuenta de Instagram. Una publicación que nos ha sorprendido en los últimos días es en la que aparece cortándose el pelo, ¡él mismo! Junto al vídeo, el cantante escribía: “me corto la coleta… #guardameelsecreto”.

Ver esta publicación en Instagram Me corto la coleta … #guardameelsecreto @arteonhair #Reus Una publicación compartida de Antonio Orozco (@antoniorozco10) el 15 Mar, 2019 a las 3:07 PDT

El post ya cuanta con unas 359.000 reproducciones y algunos fans han aprovechado para dar su opinión, además de bromear: “Me hace falta un corte de pelo, no me importaría que fueras mi peluquero”. Aunque aún no hayamos podido ver el resultado final de este gran cambio de look, lo mejor es que vamos a poder hacerlo este mismo miércoles, en el inicio de los directos de ‘La voz’.