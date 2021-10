Antonio David Flores ha vuelto. El ex marido de Rocío Carrasco está a punto de comenzar una nueva andadura profesional, a través de un canal en YouTube donde piensa responder a todas las acusaciones que se han hecho contra él desde la emisión del documental de su ex mujer.

“Estoy más motivado profesionalmente que nunca y deseando que todo esto comience. Ganas de compartirlo con todos vosotros. Las redes son el presente y el futuro”, escribió este martes junto a un vídeo que sirve como pequeño adelanto de su canal.

Para ir abriendo boca, Antonio David ha concedido una entrevista a Diego Arrabal, a través de la cual, se ha sincerado sobre varios asuntos. En ella, incluso ha hablado sobre sus ex compañeros de ‘Sálvame’, asegurando que ellos no son los verdaderos culpables de lo que ha ocurrido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores)

“La gran mayoría de los que están ahí les han obligado a posicionarse donde no querían. No me lo han dicho, pero sabemos cómo funciona este negocio”, ha asegurado durante su entrevista con Diego Arrabal.

Y ha añadido: “Pero ellos no son mis enemigos, mis enemigos son los que realmente me han hecho daño, que son la Fábrica de la Tele. Oscar Madrid y Adrián Cornejo, y con ellos voy a ir adelante hasta dejarme la última gota de sangre”, asegura.

En cuanto a los directos de la productora, Antonio David Flores señala que: “Yo les preguntaría qué imagen hay que limpiar. No tengo que limpiar ninguna imagen. Han querido hacer ver que soy una persona que no soy”, asegurando que ha sufrido mucho con el documental.

En cuanto a su sustento económico, tras llevar más de medio año sin recibir ingresos, Antonio David confiesa que “Yo ahora mismo me voy defendiendo porque soy ‘hormiguita’. No tengo un gran nivel de vida y voy justo a lo que voy necesitando. De momento tengo para tirar”.